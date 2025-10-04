வீடுகளில் உள்ள பழைய பொருட்களை அகற்ற வேண்டுமா? சென்னை மாநகராட்சி புதிய சேவை அறிமுகம்!
வீடுகளில் இருக்கும் பழைய பொருட்களை அகற்ற வேண்டும் எனில் 1913 என்ற உதவி எண்ணை சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ளது.
Published : October 4, 2025 at 5:32 PM IST
சென்னை: வீடுகளில் இருக்கும் சோஃபாக்கள், படுக்கைகள் உள்ளிட்ட பழைய பொருட்களை அகற்ற சென்னை மாநகராட்சி புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
வீடுகளில் இருக்கும் தேவையற்ற பொருட்கள், குறிப்பாக சோஃபாக்கள், மரச் சாமான்கள், மின்னணு கழிவுகள் ஆகிய பொருட்களை அகற்றுவது என்பது எளிதில் செய்து முடிக்கக் கூடிய காரியம் அல்ல. வீட்டில் உள்ள தேவையற்ற பொருட்களை அப்புறபப்டுத்த ஆட்கள் பற்றாக்குறை, நேர விரயம் போன்ற சிக்கல்கள் இருப்பது இயல்பு. இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் சென்னை மாநகர் பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள், தங்கள் வீடுகளில் தேங்கி இருக்கும் பயன்படுத்த முடியாத அல்லது பழைய பொருட்களை அகற்றுவதற்காக சென்னை மாநகராட்சி புதிய சேவையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அந்த வகையில் வீடுகளில் இருக்கும் தேவையற்ற பொருட்களான பழைய சோஃபாக்கள், மரசாமான்கள் மின்னணு கழிவுகள் ஆகிய பொருட்களை மாநகராட்சியின் உதவியுடன் அகற்றுவதற்கான வழிமுறையை சென்னை மாநகராட்சி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அந்த வகையில் வீட்டில் உள்ள பழைய பொருட்களை அகற்ற வேண்டும் எனில் சென்னை மாநகராட்சி உதவி எண் 1913 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொண்டால் போதும். அவர்களே வீட்டிற்கு வந்து வீட்டில் உள்ள பழைய பொருட்களை எடுத்து செல்வார்கள். இந்த சேவை வாரம்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் மட்டுமே பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.
இந்த சேவை தேவைப்படும் பொதுமக்கள் சென்னை மாநகராட்சியின் 1913 என்ற உதவி எண்ணிற்கு அழைக்கலாம் அல்லது 94450 61913 என்ற வாட்ஸ் ஆப் எண்ணிற்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பி சேவையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். மேலும் ’நம்ம சென்னை’ செயலியில் பதிவு செய்தும் திட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு சேவை தேவைப்படும் பொதுமக்களின் கோரிக்கைகள் சென்னை மாநகராட்சியின் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு, பின்னர் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு வீடுகளில் உள்ள சோஃபாக்கள், படுக்கைகள், துணிகள் ஆகிய பொருட்கள் தூய்மை பணியாளர்களின் உதவியின் மூலம் சேகரிக்கப்படும். அவ்வாறு சேகரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் பாதுகாப்பாக முறையில் எரிக்கப்படும். குறிப்பாக இந்த சேவையை பொதுமக்கள் சனிக்கிழமைகளில் மட்டுமே பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். இதற்கு கட்டணம் எதுவும் இல்லை என சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.