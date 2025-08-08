சென்னை: நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நாய் தொல்லையை கட்டுப்படுத்த, சென்னையில் உள்ள 1.5 லட்சம் தெரு நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி (anti rabies ) போட மாநகராட்சி முடிவு எடுத்துள்ளது.
சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுயிகளில் தெரு நாய்களின் தொல்லை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சாலையில் நடந்து செல்பவர்களை மட்டுமல்லாமல், இருசக்கர வாகனங்களில் செல்பவர்களையும் துரத்தி துரத்தி கடிப்பது; இரவு நேரங்களில் தனியாக செல்லும் நபர்களை கடிப்பது என தெரு நாய்களால் பெரும் அச்சுறுத்தல் நிலவி வருகிறது.
இதனால் நாய்களின் இனப்பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த, தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னையில் தினமும் 10-க்கும் மேற்பட்ட தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், கடந்த ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இந்த ஆண்டு கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நாய் தொல்லையை கட்டுப்படுத்த, மாநகராட்சி பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், தற்போது மண்டல வாரியாக தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போட மாநகராட்சி முடிவு எடுத்துள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சி எடுத்துள்ள முடிவுகள்:
- மாநகராட்சியில் உள்ள 1.5 லட்சம் தெரு நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி (anti rabies ) போட முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
- முதற்கட்டமாக ஒவ்வொரு மண்டலமாக நாள் ஒன்றுக்கு 3,000 நாய்களுக்கு தடுப்பூசி போட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
- தடுப்பூசி போடப்பட்ட நாய்களுக்கு அடையாளமாக 'மை' வைக்கப்படும்.
- சென்னையில் உள்ள 1.80 லட்சம் தெருநாய்களில், 80 சதவீதம் நாய்களுக்கு அடுத்த 50 முதல் 60 நாட்களில் தடுப்பூசி போட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
- தடுப்பூசி செலுத்த 30 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
- கால்நடை மருத்துவக் குழுக்கள் நேரடியாக தெருக்களுக்கே சென்று நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்துவார்கள்.
தெரு நாய்களுக்கு ஆன்டி ரேபிஸ் (Anti Rabies) மற்றும் ஒட்டுண்ணி மருந்து (Parasite medicine) என இரண்டு வகை ஊசிகள் போடப்பட உள்ளதாக மாநகராட்சி கால்நடை மருத்துவ அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், தடுப்பூசி போடும் பணிகளை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் மற்றும் பிரத்தியேக பயிற்சி பெற்ற தன்னார்வலர்கல் ஈடுபட உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
