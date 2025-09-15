வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு! சென்னையில் தயார் நிலையில் மோட்டார் பம்புகள் பொருத்தப்பட்ட டிராக்டர்கள்!
பருவ மழைக்கு இன்னும் ஒரு மாத காலம் உள்ள நிலையில் தற்போதே சென்னையில் மழைகால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மாநகராட்சி தொடங்கியுள்ளது.
Published : September 15, 2025 at 5:10 PM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை துவங்க உள்ள நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சென்னை மாநகராட்சி வளாகத்தில் மோட்டார் பம்புகள் பொருத்தப்பட்ட டிராக்டர்கள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளன.
பருவமழை என்றாலே சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதி மக்களுக்கு பெரும் அச்சம் ஏற்படுவது ஆண்டுதோறும் வழக்கமாகி விட்டது. காரணம், தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கும் மழைநீர் தான்.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை இன்னும் ஒரு மாதத்தில் துவங்க உள்ளது. அதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகளை சென்னை மாநகராட்சி தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. கடந்த கால மழை பதிவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு சென்னையில் உள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் நீர் தேங்கும் இடங்கள் கண்டறிந்து வடிகால் பணிகளை மாநகராட்சி துரிதப்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் இந்த ஆண்டு மழைநீர் தேங்கும் 80-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களை கண்டறிந்து, அங்கே மழைநீரை உறிஞ்சும் மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட டிராக்டர்களை நிறுத்தி வைக்கும் பணிகளை சென்னை மாநகராட்சி தற்போது துவங்கி உள்ளது. அந்த வகையில் சென்னையை சுற்றியுள்ள விழுப்புரம், திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருந்து 2 மாத ஒப்பந்த அடிப்படையில் 500-க்கும் மேற்பட்ட டிராக்டர்கள் சென்னையில் உள்ள ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்திற்கு இன்று கொண்டுவரப்பட்டன.
தென் சென்னை, மத்திய சென்னை, வட சென்னை என மொத்தமுள்ள 15 மண்டலங்கள் வாரியாக தனித்தனியாக முன்னுரிமை அடிப்படையில் டிராக்டர்கள் வழங்கப்படவுள்ளன.
கடந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையின் போது 750 டிராக்டர்கள் கொண்டுவரப்பட்டன. இந்த ஆண்டு முதற்கட்டமாக 500 டிராக்டர்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. வரும் நாட்களில் தேவைக்கேற்ப மேலும் 250 டிராக்டர்கள் வரவழைக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிராக்டர்கள் மட்டுமில்லாமல் வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள், இயந்திரங்கள், மற்றும் அனைத்து வகை உபகரணங்களை சரி பார்த்து தயார்படுத்தும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதனை சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
சென்னையை பொறுத்தவரை முன்னுரிமை அடிப்படையில் 200 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு 700 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக பெருகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பருவ மழைக்கு இன்னும் ஒரு மாத காலம் உள்ள நிலையில், செப்டம்பர் மாதம் முதலே சென்னையில் மழைகால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.