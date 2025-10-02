சென்னை விமான நிலையத்தில் ''வாவ்'' போட வைக்கும் வசதிகள்; மனம் திறந்த இயக்குநர்.. மகிழ்ச்சியில் பயணிகள்!
"சென்னை விமான நிலையத்தில் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்க பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இது, அடுத்த ஆண்டுக்குள் நிறைவு செய்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்"
Published : October 2, 2025 at 4:58 PM IST
By சுபாஷ் தயாளன்
சென்னை விமான நிலையத்தில், ''வாவ்'' போட வைக்கும் அளவுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள மற்றும் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள சூப்பர் அதிநவீன வசதிகள் குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார் அதன் இயக்குநர் ராஜா கிஷோர்.
நாட்டில் உள்ள மிக முக்கியமான 5 விமான நிலையங்களில், சென்னை விமான நிலையமும் ஒன்று. சென்னை விமான நிலையத்தில் நாளுக்கு நாள் பயணிகள் எண்ணிக்கை, விமான சேவைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. அதே போல, சரக்கு விமானங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் தனி விமான சேவைகளும் அதிகரித்து வருகின்றன. கடந்த 2015ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு, சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகளின் எண்ணிக்கை 2 கோடிக்கு மேல் இருந்தது. அது தற்போது படிப்படியாக அதிகரித்து 3 கோடியை நெருங்கியுள்ளது. மேலும், வரும் ஆண்டில் சென்னை விமான நிலையத்தில் 3.5 கோடி பயணிகளை கையாளும் திறன் கொண்ட விமான நிலையமாக மாறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய விமானப் போக்குவரத்துத் துறை நிதி ஒதுக்கீடு
கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு சென்னை விமான நிலையத்தை விரிவுப்படுத்த, மத்திய விமானப் போக்குவரத்துத் துறை நிதி ஒதுக்கீடு செய்தது. சுமார் ரூ.2,467 கோடி மதிப்பீட்டில் 2.36 லட்சம் சதுர மீட்டரில் சென்னை விமான நிலைய விரிவாக்க பணி தொடங்கப்பட்டது. இதில் முதல் கட்ட விரிவாக்க பணி, இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்க பணி நடத்த திட்டமிட்டு தொடங்கப்பட்டது. அதில், முதற்கட்ட விரிவாக்க பணி ரூ.1,460 கோடி மதிப்பீட்டில் தொடங்கப்பட்டது. இதையடுத்து, கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட பணி, கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு முடிவடைந்தது. பின்னர், ஒருங்கிணைந்த சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பயணிகளுக்கு திறந்து வைத்தார்.
விறுவிறுவென நடக்கும் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்க பணி
சென்னை விமான நிலையத்தில் தற்போது மூன்று முனையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், தற்போது சென்னை விமான நிலையத்தில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு சுமார் ரூ.1,007 கோடி மதிப்பீட்டில் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்க பணி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதையடுத்து, தற்போது விறுவிறுப்பாக சென்னை விமான நிலையத்தில் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்க பணி நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த பணிகள் அடுத்த ஆண்டுக்குள் நிறைவு செய்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என்றும், இது செயல்பாட்டுக்கு வந்த பிறகு சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகளுக்கு கூடுதல் வசதிகள் கிடைக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விமான நிலைய இயக்குநர் ராஜா கிஷோர் பிரத்யேக பேட்டி
இந்நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்தில் நடந்து வரும் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்க பணிகள் குறித்தும், அதன் பின்னர் பயணிகளுக்கு கிடைக்க போகும் வசதி குறித்தும் விமான நிலைய இயக்குநர் ராஜா கிஷோர் ஈ டிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் கூறும்போது, ''சென்னை விமான நிலையத்தில் இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்க பணிகள் ரூ.1,007 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது வரை 25 சதவீத பணிகள் முடிவு பெற்றுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இந்த பணிகள் முடிக்கப்பட்டு மக்களின் பயன்பாட்டுக்கு தொடங்கப்படும். அதற்கான திட்டங்களை பொறியாளர்கள் குழுவினர் வகுத்து வருகின்றனர்.
35 ஆயிரம் பயணிகள் வந்தாலும் பிரச்சினை இல்லை
சென்னை விமான நிலையத்தில் 2024-25 ஆம் ஆண்டு 2.21 கோடி பயணிகள் கையாளப்பட்டுள்ளனர். இது, கடந்த ஆண்டை விட சுமார் 5.63% அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இது, வருங்காலத்தில் அதிகரித்துக் கொண்டே தான் இருக்கும். இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்க பணி முடிந்த பிறகு, ஆண்டுக்கு 3.5 கோடி பயணிகளை கையாளும் திறனை சென்னை விமான நிலையம் அடையும். இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்க பணி முடிந்த பிறகு விமானங்களை நிறுத்தும் நடைமேடைகள் அதிகரிக்கும். இதன் மூலம் அதிக விமானங்களை இயக்க முடியும். நாள் ஒன்றுக்கு 35 ஆயிரம் பயணிகள் வந்தாலும் எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு சேவை வழங்க முடியும். அதேபோல, ஒரு மணிநேரத்திற்கு 36 விமானங்களை இயக்க முடியும்.
நேரடி விமான சேவை இல்லாதது ஏன்?
சென்னையில் இருந்து சவுதி அரேபியா, நியூயார்க், பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களுக்கு நேரடி விமானங்கள் இல்லை என்ற குறை உள்ளது. சென்னையில் இருந்து இந்த நாடுகளுக்கு நேரடி விமானங்களை இயக்க போதுமான பயணிகள் இருக்க வேண்டியது அவசியம். இப்போது அது இல்லை. 200 பயணிகள் பயணிக்க வேண்டிய விமானங்களில் 60, 70 பயணிகள் மட்டுமே பயணிக்கின்றனர். இதனால் பயணிகளிடம் கூடுதல் கட்டணங்கள் வசூலிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. அதை தவிர்ப்பதற்கு இணைப்பு விமானங்களாக இயக்கப்படுகின்றன. இதனால் பயணிகளுக்கும் குறைந்த கட்டணத்தில் பயணிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைப்பதோடு, விமான நிறுவனங்களும் நஷ்டம் இல்லாமல் செயல்பட முடியும்.
பயணிகள் பிக்கப் பாயிண்ட் எளிதாக்க திட்டம்
தற்போது வெளிநாடுகள் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வரும் பயணிகளை புதிய கார் பார்க்கிங் கட்டிடத்தில் இருக்கும் பிக்கப் பாயிண்டிற்கு அழைத்து செல்ல போதுமான 15 பேட்டரி வாகனங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. வருங்காலத்தில் கூடுதல் பேட்டரி வாகனங்களை இயக்க திட்டமிட்டுள்ளோம் அதே போல், பயணிகளின் பிக்கப் பாயிண்டை எளிதில் மாற்ற திட்டங்களை வகுத்து வருகிறோம்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகள் பாதுகாப்பு சோதனை, உடைமைகள் ஸ்கேனிங் ஆகியவற்றை விரைந்து செய்வதற்கு கூடுதல் ரிமோட் ஸ்கேனிங் இயந்திரங்களும் அமைக்கப்பட உள்ளன.
விமான சேவை குறைப்புக்கு என்ன காரணம்?
சென்னை விமான நிலையத்தில் இரண்டு ஓடுபாதிகளிலும் விமானம் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இரண்டாவது ஒரு ஓடு பாதையில் காற்று சரியான சூழ்நிலையில் இருந்தால்தான், கூடுதலான விமானங்கள் இயக்க முடியும், காற்றின் வேகம் அதிகமாக இருந்தால் குறைந்த அளவிலான விமானங்களை தான் அதில் இயக்க முடியும். எந்த ஓடுபாதையில் விமானத்தை இயக்கினால் பாதுகாப்பு என ஆய்வு செய்துதான் ஓடு பாதையில் விமானத்தை இயக்க முடியும்.
'மழை நீரை தேக்கம் இனி இருக்காது'
ஒரே நேரத்தில் அதிகப்படியான மழைகள் கொட்டி தீர்க்கும் போதுதான், சென்னை விமானநிலையத்தில் மழை நீர் தேங்குகிறது. தற்போது மழை நீர் தேங்காமல் இருப்பதற்காக, பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்துள்ளோம். சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து மழைநீர் வெளியேற்றும் வடிகால்வாய்களை இன்னும் பெரிதுப்படுத்த அரசிடம் அனுமதி பெற்றுதான் அமைக்க முடியும்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் இயக்குநராக பொறுப்பேற்று 10 நாட்கள் ஆகின்றன. இங்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் உள்ளன என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை கேட்டுள்ளேன். மேலும், பயணிகளுக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கிறது, தனியார் விமான நிறுவனங்களுக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கிறது என்பதையும் ஆய்வு செய்து, புதிய விமானங்களை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதை ஒரு கூட்டு முயற்சியாகதான் நாங்கள் செய்ய முடியும். பயணிகளின் தேவை தான் முக்கியம். அதற்கான நடவடிக்கையை நான் எடுப்பேன்.
மேலும், சென்னை விமான நிலையத்தில் புதிய நுழைவு வாயில்கள், செக் -இன் கவுண்டர்கள், எக்ஸ்ரே கேன்கள், ரிமோட் போர்டிங்கேட்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையம் டெர்மினல் 4க்கு எதிரே புதிய வணிக வளாகங்கள் அமைக்கும் பணியும் நடைபெற்று வருகிறது. அங்கும் பயணிகளின் பிக்கப் மற்றும் ட்ராப் செய்வதற்கான பணிகளும் நடைபெறுகின்றன. இதுவும் அடுத்த ஆண்டுக்குள் பயன்பாட்டிற்கு வரும்.