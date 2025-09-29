ETV Bharat / state

சிறுக சிறுக 1 கிலோ தங்கத்தை 'அபேஸ்' செய்த ஊழியர்கள்!

வேலைப் பார்த்து வந்த தங்க நகை மொத்த விற்பனை கடையில் இருந்து சுமார் 1 கிலோ தங்கத்தை திட்டம் போட்டு அபேஸ் செய்த 2 பேரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2025 at 5:33 PM IST

1 Min Read
சென்னை: வேலைப் பார்த்து வந்த தங்க நகை மொத்த விற்பனை கடையில் இருந்த வேலையாட்களே ஒரு வருடமாக சிறுக சிறுக தங்க நகையை திருடி விற்ற வந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை சவுகார்பேட்டை வீரப்பன் தெருவில் வசித்து வருபவர் ஜெய்ஷ் ஜெயின் (29). இவர் அதே பகுதியில் தங்கநகை மொத்த விற்பனை கடை நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில் ஜெயஷ் ஜெயின் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் தங்க நகைகள் இருப்புகளை சரி பார்த்த போது, சுமார் 1,200 கிராம் தங்க நகைகள் குறைவாக இருந்ததை கண்டறிந்துள்ளார். அதனால், அதிர்ச்சியடைந்த அவர் இது குறித்து சென்னை யானை கவுனி காவல் நிலைய குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளரிடம் புகார் அளித்தார்.

அந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட நகை கடைக்கு நேரடியாக சென்று ஆய்வு செய்தனர். தொடர்ந்து சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில் கேமரா காட்சிகளில் அந்த கடையில் பணிபுரிந்து வந்த ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்களைச் சேர்ந்த இரண்டு நபர்கள் அவ்வப்போது கடையில் இருந்த தங்க நகைகளை சிறுக சிறுக திருடியது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஈகா மணிகண்டா (23), தெலங்கானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த குணகந்தி கிராந்தி (26) ஆகிய இருவரையும் போலீசார் கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது இருவரும் சேர்ந்து திட்டம் தீட்டி கடந்த ஒரு வருடமாக கடையிலிருந்து தங்க நகையை திருடி வந்தது தெரிய வந்தது. மேலும் அந்த தங்க நகையை விற்று பணமாக்கி செலவு செய்து வந்தது தெரிய வந்தது.

கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
தொடர்ந்து அவர்களிடம் மீதம் இருந்த சுமார் 75 கிராம் எடை கொண்ட மூன்று தங்கிலிகள், ஒரு பிரேஸ்லெட் மற்றும் ஒரு மோதிரம், 20 ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் ஐபோன் ஆகியவற்றை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். இருவரும் வாக்குமூலம் அளித்ததை தொடர்ந்து அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். இந்நிலையில் இவர்கள் இருக்கும் தங்கத்தை விற்று பணமாக்க உதவிய நபர் யார்? அவர்கள் எங்கே தங்க நகையை விற்றனர்? என்பது குறித்தும் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

