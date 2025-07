ETV Bharat / state

ரூ.115 கோடியில் தாம்பரத்தில் ரெடியான பிரம்மாண்ட அரசு மருத்துவமனை: ஆக.5இல் திறப்பு - CHENGALPATTU GOVERNMENT HOSPITAL

திறக்கப்பட உள்ள செங்கல்பட்டு மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : July 24, 2025 at 9:58 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 10:12 AM IST 1 Min Read

சென்னை: தாம்பரத்தில் ரூ.115.38 கோடி மதிப்பில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ள செங்கல்பட்டு மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை வரும் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி திறக்கப்படும் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். தாம்பரம் சானிட்டோரியத்தில் அமைந்துள்ள மருத்துவமனையை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், சிறு-குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறை அமைச்சர் தாமோ. அன்பரசன் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், “முதலமைச்சராக மு.க ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றபோது தமிழ்நாட்டில் புதிதாக 19 இடங்களில் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைகளையும், 6 இடங்களில் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளையும் அமைப்போம் என அறிவித்தார். அதன்படி, அந்தப் பணிகளுக்காக ரூ. 1,018 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. செய்தியாளர்களை சந்திப்பில் அமைச்சர்கள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியம், அமைச்சர் தாமோ. அன்பரசன் (ETV Bharat Tamil Nadu) அந்த வகையில், தற்போது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தாம்பரத்தில் மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனை கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, 213 படுகைகளுடன் செயல்பட்டு வந்த தாம்பரம் தாலுகா மருத்துவமனை, தற்போது 400 படுக்கைகளுடன் கூடிய மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. 6 தளங்களைக் கொண்ட இந்த மருத்துவமனையில் 6 அறுவை சிகிச்சை மையங்கள் உள்ளன.

