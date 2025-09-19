ETV Bharat / state

பாலிடெக்னிக் கல்லூரி தேர்வு முறையில் மாற்றம்! அதிகரித்த மாணவர் சேர்க்கை!

கடந்த கல்வியாண்டில் 492 அனுமதிக்கப்பட்ட பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் 78,101ஆக மாணவர் சேர்க்கை இருந்த நிலையில் தற்போது இன்று வரை நடப்பாண்டுக்கான மாணவர் சேர்க்கை 81,800 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

பாலிடெக்னிக் கல்லூரி
பாலிடெக்னிக் கல்லூரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 19, 2025 at 5:35 PM IST

சென்னை: நடப்பாண்டு முதல் பாலிடெக்னிக் மாணவர்களுக்கு தேர்வு முறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் மாணவர்கள் சேர்க்கை கடந்த ஆண்டை விட அதிகாரித்துள்ளது.

தமிழகத்திலுள்ள 55 அரசு பல்வகை தொழில்நுட்பக் கல்லூரிகளில், நடப்பு கல்வியாண்டிற்கான முதலாமாண்டு, நேரடி இரண்டாமாண்டு மற்றும் பகுதி நேரப் பட்டயப் படிப்பிற்கான மாணவர் சேர்க்கை மே மாதம் முதல் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் தமிழ்நாட்டில் 31 அரசு உதவிப் பெறும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள், 4 தன்னாட்சிக் கல்லூரிகள், 331 தனியார் பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் நடப்பாண்டில் 1,53,900 மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய தொழில்நுட்ப கல்லூரி மற்றும் பாடப்பிரிவுகள்

மேலும், சென்னை திருவொற்றியூரில் புதியதாக அரசு தொழில்நுட்ப கல்லூரியும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பினை உருவாக்கும் வகையிலும், தற்போது தொழிற்சாலைகளின் தேவைக்கு ஏற்ப 17 அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில், மின்னணு உற்பத்தி தொழில்நுட்பவியல், சைபர் அமைப்பு மற்றும் தகவல் பாதுகாப்பு, உணவு தொழில்நுட்பம்,
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், தீ தொழில்நுட்பம் மற்றும் பாதுகாப்பு, பொதிகட்டுதல் தொழில்நுட்பம், நில எண்ணெய் வேதிப்பொறியியல், காலணி தொழில்நுட்பம் , தோல் மற்றும் அலங்கார தொழில்நுட்பம் பாேன்ற பாடப்பிரிவுகள் துவக்கப்பட்டுள்ளன.

நடப்பாண்டில் அனுமதிக்கப்பட்ட பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் 1,53,900 இடங்களில் 81,800 இடங்களில் இதுவரை மாணவர்கள் சேர்ந்துள்ளனர். ஆனால் 2024-25ஆம் கல்வியாண்டில் 492 பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் 1,57,849 இடங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டதில், 78,101 இடங்களில் மட்டுமே மாணவர்கள் சேர்ந்துள்ளதாக தரவு (DATA) உள்ளது.

இது குறித்து தொழில்நுட்ப கல்வி ஆணையர் அனைத்து பாலிடெக்னிக் முதல்வர்களுக்கு அனுப்பிய கடிதத்தில், “2025-26 கல்வியாண்டு முதல், டிப்ளமா தேர்வு நடைமுறையில் மாற்றங்கள் செய்ய, தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம் முடிவு செய்து அறிவித்துள்ளது. கல்லுாரி முதல்வர்கள் உட்பட பல தரப்பினரிடமும், இது குறித்து கருத்துகள் கேட்கப்பட்டு முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: டப்ளின் இந்திய தூதரகம் நடத்திய ‘தமிழ் இலக்கியத்தின் சிறப்பும் செழுமையும்’ நிகழ்வு!

தேர்வு முறையில் மாற்றம்

தற்போதைய பட்டயப்படிப்பு தேர்வு நடைமுறையில், தீர்வுகளின் ஒவ்வொரு நிலைகளுக்கும், மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படுகின்றன. தற்பொழுது 3 மணி நேரம் நடத்தப்படும் தேர்வை 2 மணி நேரமாக மாற்றி உள்ளனர். வினாத்தாள் கொள்குறிவகையில் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் 20 கேட்கப்படும். எழுத்து தேர்வு வடிவில், இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் 8 கேட்கப்படும். அதில், ஏதேனும் ஐந்துக்கு கேள்விக்கு பதில் அளிக்க வேண்டும். எழுத்து தேர்வு வடிவில், 10 மதிப்பெண் வினாக்கள் ஐந்து கேட்கப்படும். அதில், மாணவர்கள் ஏதேனும் 3 தேர்வு செய்ய வேண்டும். மொத்தமாக, 60 மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வு நடக்கும். மாணவர்களின் வகுப்பறை திறன் உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்படையில் அகமதிப்பீட்டுக்கு 40 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும். இந்த புதிய நடைமுறை 2023-ம் ஆண்டு பாடத்திட்டத்தில் இருந்து அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என தொழில்நுட்ப கல்வி ஆணையர் அனைத்து பாலிடெக்னிக் கல்லூரி முதல்வர்களுக்கும் தெரிவித்துள்ளார்.

