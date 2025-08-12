ETV Bharat / state

உடலுறுப்பு தானத்தில் சிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாட்டுக்கு மத்திய அரசு விருது - முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வாழ்த்து! - TAMIL NADU ORGAN DONATION

உடலுறுப்பு தானத்தில் இந்தியாவிலேயே சிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாடு தேர்வு செய்யப்பட்டு, 2024-ஆம் ஆண்டிற்கான விருதினை மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது.

மத்திய அரசு வழங்கிய விருதுகளை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினிடம் காண்பித்து வாழ்த்து பெற்ற அமைச்சர் மற்றும் மருத்துவத்துறையினர்
மத்திய அரசு வழங்கிய விருதுகளை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினிடம் காண்பித்து வாழ்த்து பெற்ற அமைச்சர் மற்றும் மருத்துவத்துறையினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2025 at 4:22 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் மத்திய அரசு வழங்கிய விருதுகளை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினிடம் காண்பித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

டெல்லியில் நடந்த 15-வது இந்திய உறுப்பு தான தினம் 2025” நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவிலேயே உடலுறுப்பு தானத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டதற்காக தமிழ்நாட்டிற்கு 2024-ஆம் ஆண்டின் சிறந்த மாநிலத்திற்கான தேசிய விருதை மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது.

அத்துடன், மூளைச்சாவு அடைந்த நோயாளிகளை பராமரிக்கும் சிறந்த குழுவிற்கான விருது, சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக் குழுவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விருதுகளை தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், முதலமைச்சர் ஸ்டாலினிடம் இன்று காண்பித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'உறுப்புதானம் வழங்குவதில் இந்தியாவிற்கே தமிழ்நாடு ஒரு வழிகாட்டியாக விளங்கி வருகிறது. 'மூளைச்சாவு அடைந்து உறுப்பு தானம் வழங்குபவரின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை அளிக்கப்படும்' என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் 2023-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 23 அன்று அறிவித்திருந்தார். இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது முதல், இதுவரையில் 479 நபர்கள் உடலுறுப்பு தானம் செய்து அவர்களுக்கு அரசு மரியாதை செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு மட்டும் 268 பேர் உடலுறுப்பு தானம் செய்து இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை காப்பதில் முதன்மையான மாநிலமாக விளங்குகிறது. உடலுறுப்பு தானத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பான செயல்பாட்டினை பாராட்டி, மத்திய அரசின் சார்பில் டெல்லியில் நடைபெற்ற “15-வது இந்திய உறுப்பு தான தினம் 2025” நிகழ்ச்சியில், உடலுறுப்பு தானத்தில் இந்தியாவிலேயே சிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாடு தேர்வு செய்யப்பட்டு, 2024-ஆம் ஆண்டிற்கான விருதினை மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் ஜெ.பி.நட்டா, தமிழ்நாடு உறுப்பு மாற்று ஆணைய உறுப்பினர் செயலாளர் மரு.கோபாலகிருஷ்ணனிடம் வழங்கினார்.

மேலும், டெல்லியில் நடைபெற்ற அந்நிகழ்ச்சியில், சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையின் முன்னாள் முதல்வர் மரு.தேரணிராஜன் தலைமையிலான குழுவிற்கு (மரு. கோமதி கார்மேகம், மரு. ஜெயந்தி மோகனசுந்தரம், மரு. ராகவேந்திரன்) உறுப்பு தானம் மற்றும் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை துறையில் சிறப்பான பங்களிப்பிற்காக மூளைச் சாவு அடைந்த நோயாளிகளை பராமரிக்கும் சிறந்த குழுவிற்கான விருது வழங்கப்பட்டது.

அவ்விருதினையும் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினிடம் காண்பித்து வாழ்த்து பெற்றார்.' என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

