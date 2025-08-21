ETV Bharat / state

நெல்லை வரும் அமித் ஷா: பூத் கமிட்டி மாநாடு, நயினார் வீட்டில் தேநீர் விருந்து!

பாஜக பூத் கமிட்டி மண்டல மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா நாளை திருநெல்வேலிக்கு வருகை தருகிறார்.

மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா
மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா (X/ @AmitShah)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2025 at 3:46 PM IST

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலிக்கு நாளை வருகை தரும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை, பாஜக மாநிலத்தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தனது இல்லத்துக்கு தேநீர் அருந்த வருமாறு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

நெல்லை தச்சநல்லூரில் நாளை நடைபெறும் பாஜக பூத் கமிட்டி மண்டல மாநாட்டில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகிறார். எனவே, மாநாடு நடைபெறும் மைதானத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அமித் ஷாவுக்கு இசட் பிளஸ் (Z+) பாதுகாப்பு இருப்பதாலும் நாட்டின் உள்துறை அமைச்சர் என்பதாலும் துணை ராணுவப் படை சார்பில் அவருக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது.

பாதுகாப்பு பணிகள்

அமித் ஷாவின் நெல்லை வருகையை முன்னிட்டு மத்திய பாதுகாப்புப் படை அதிகாரிகள் நெல்லையில் முகாமிட்டு ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக நாளை டெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலம் அமித் ஷா திருவனந்தபுரம் வந்து அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டரில் நெல்லை வருகிறார். நெல்லை வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள எஃப் எக்ஸ் என்னும் தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் நேற்று மத்திய பாதுகாப்புப் படை அதிகாரிகள் ஹெலிகாப்டரை தரையிறக்கி ஒத்திகை பார்ப்பதற்காக ஹெலிகாப்டரை வானில் வட்டமடித்தபடி ஆய்வு செய்தனர்.

ஹெலிபேட்டில் தரையிறக்க ஒத்திகை
ஹெலிபேட்டில் தரையிறக்க ஒத்திகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஹெலிகாப்டர் தரையிறக்கம் ஒத்திகை

ஹெலிகாப்டர் கல்லூரி மைதானத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஹெலிபேட்டில் தரையிறங்க தேவையான இட வசதி உள்ளதா, தரையிரங்குவதில் ஏதேனும் இடையூறு உள்ளதா உள்ளிட்ட ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்நிலையில் கல்லூரி மைதானத்தில் உள்ள உயர்ந்த மரங்கள் மற்றும் கட்டடங்களால் ஹெலிகாப்டர் இறங்குவதில் இடையூறு இருக்கும் என ஆய்வில் தெரியவந்ததால் அந்த இடத்தை பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் நிராகரித்தனர்.

இதையடுத்து, பாளையங்கோட்டையில் காவல் துறையின் ஆயுதப்படை மைதானம் மற்றும் புனித ஜான்ஸ் பள்ளி மைதானம் ஆகிய இரண்டு இடங்களை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர். இறுதியாக ஆயுதப்படை மைதானத்தில் அமித் ஷா வரும் ஹெலிகாப்டரை தரையிறக்க முடிவு செய்யப்பட்டு. அதற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அங்கு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

தமிழகம் வரும் அமித் ஷா

அமித் ஷா நாளை மாலை 3.30 மணிக்கு நெல்லை வந்தடைய உள்ளார். அங்கிருந்து சுமார் 5 கிமீ தூரம் காரில் பயணித்து மாநாடு நடைபெறும் தச்சநல்லூர் மைதானத்துக்கு செல்கிறார். இதையடுத்து பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தமது இல்லத்தில் அமித் ஷாவுக்கு தேநீர் விருந்து அளிக்க உள்ளார். ஆகையால் மத்திய பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள் நயினார் நாகேந்திரன் வீடு அமைந்துள்ள பெருமாள்புரம் பகுதியில் இன்று ஆய்வு செய்து அமைச்சர் வந்து செல்வதற்கு ஏற்ப சாலை வசதி மற்றும் பாதுகாப்பு வசதி இருக்கிறதா என்று குறித்து ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

அமைச்சரின் பாதுகாப்பு கருதி மாநாடு நடக்கும் மைதானத்தை சுற்றி மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. மேலும் மத்திய பாதுகாப்புப் படை வீர்ர்கள், வெடிகுண்டு தடுப்புப் பிரிவு நிபுணர்களுடன் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மாநகர காவல் துறை ஆணையர் சந்தோஷ் ஹாதிமணி தலைமையில் 1,000 போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர்.

