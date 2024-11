ETV Bharat / state

செறிவூட்டப்பட்ட உணவு குறித்த எச்சரிக்கை வாசகத்தை நீக்க முயற்சி: மத்திய அரசு மீது பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பு குற்றச்சாட்டு!

இந்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது. மத்திய அரசின் இந்த முடிவு மிகவும் ஆபத்தானதும் அடிப்படை மனித உரிமை மீறலுமாகும். ஒரு மனிதன் தான் எந்த உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் என்பதும் அந்த உணவில் என்னவெல்லாம் இடம்பெற்றுள்ளது என்பதை அறிந்துகொள்வதும் அடிப்படை உரிமைகளாகும்.

அந்த உரிமைகளைப் பறிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு மேற்கொள்ளும் இந்த திருத்தம் கண்டனத்திற்குரியதாகும். செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி உற்பத்தியில் ஈடுபடும் சில நிறுவங்களின் நலனுக்காக ஒன்றிய அரசு உரிய ஆய்வுகளையும், பரிசோதனைகளையும் மேற்கொள்ளாமல் அவசர அவசரமாக செறிவூட்டப்பட்ட உணவுகளை வலிந்து திணிக்கும் நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது.

இதனைக் கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசும் பொதுமக்களும், எதிர்கட்சிகள், அமைப்புகள், இயக்கங்கள் என அனைவரும் இத்திருத்தத்தைக் கடுமையாக எதிர்க்க வேண்டும். இது தொடர்பாக கருத்துத் தெரிவிக்க விரும்புவோர் Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 என்கிற முகவரிக்குக் கடிதமாகவோ அல்லது regulation@fssai.gov.in என்கிற முகவரிக்கு மின்னஞ்சலாகவோ நவம்பர் 18ந் தேதிக்குள் தங்கள் கருத்துக்களை அனுப்பி வைக்கலாம்" என தெரிவித்துள்ளனர்.