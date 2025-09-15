ETV Bharat / state

அஜித்குமார் கொலை வழக்கு: நிகிதாவின் திருட்டு புகாரை விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம்!

சிவகங்கை அஜித் குமார் கொலை வழக்கில், நிகிதா அளித்த நகை திருட்டு புகாரையும் சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

அஜித் குமார்
அஜித் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2025 at 7:52 PM IST

சிவகங்கை: திருப்புவனம் கோயில் காவலாளி அஜித்குமார் கொலை வழக்கில் நிகிதா அளித்த நகை திருட்டு புகார் மற்றும் வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட முக்கிய நபர்களிடம் விசாரணை நடத்த சிபிஐ திட்டமிட்டுள்ளது.

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் அருகே உள்ள காளி கோயில் காவலாளியாக இருந்தவர் அஜித் குமார். நிகிதா என்பவரின் நகைகளை திருடியதாக அஜித் குமாரை சட்டவிரோத காவல் விசாரணையில் வைத்து தனிப்படை காவலர்களால் தாக்கப்பட்டு, கடந்த ஜூன் 28ஆம் தேதி படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

இதுதொடர்பாக தனிப்படை காவலர்கள் ராஜா, ஆனந்த், சங்கரமணிகண்டன், பிரபு, கண்ணன் ஆகிய ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இதையடுத்து, இந்த வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டது.

பின்னர் இவ்வழக்கில் சிபிஐ சார்பில் புதிய முதல் தகவல் அறிக்கை வெளியானது. அதில், ''அஜித் குமார் தன் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்து, தங்களை அலைக்கழிப்பதாக எண்ணி காவலர்களுக்கு கோபம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் அவரை அடித்து உண்மையை வர வைக்கவேண்டும் என்ற ஆத்திரத்துடனும், ஒருவரை மூர்க்கத்தனமாக தாக்கினால் மரணம் ஏற்படும் என்று தெரிந்தும், தனிப்படை காவலர்கள் 5 பேர் சேர்ந்து அஜித்குமாரை தாக்கி அவருக்கு மரணத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்'' என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து, 2 மாதங்களுக்கு மேல் சிபிஐ அதிகாரிகள் தங்கள் குடும்பத்தினர், நண்பர்கள், கோயில் ஊழியர்கள், மருத்துவர்கள் உள்ளிட்ட பலரிடம் விசாரணை நடத்தினர். பிறகு, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் உத்தரவின்படி, விசாரணை அறிக்கை மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அறிக்கையில் பிழைகள் உள்ளதாக கூறி நீதிமன்றம் திருப்பி அனுப்பிய நிலையில், பிழைகளை சரி செய்து மீண்டும் தாக்கல் செய்ய சி.பி.ஐ. நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

இந்நிலையில், அஜித்குமார் கொலை வழக்கில் நிகிதா அளித்த நகை திருட்டு புகாரையும் சிபிஐ விசாரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன்படி, சிபிஐ முதற்கட்ட விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது. இதில் கோயில் ஊழியர்கள், அஜித்குமார் தாக்குதல் தொடர்பான வீடியோவை எடுத்த சத்தீஸ்வரன், நிகிதாவிடம் இருந்து கார் சாவி பெற்றுக் கொடுத்த கண்ணன், அஜித் குமாரின் நண்பர் வினோத் குமார் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்த சிபிஐ திட்டமிட்டுள்ளது.

மேலும், இவர்களுக்கு விரைவில் சம்மன் அனுப்பி, வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்படும் எனவும் சிபிஐ வட்டாரத்தில் இருந்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

