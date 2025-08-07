சிவகங்கை: ஒருவரை மூர்க்கத்தனமாக தாக்கினால் மரணம் ஏற்படும் என்று தெரிந்தும், தனிப்படை காவலர்கள் 5 பேர் சேர்ந்து அஜித் குமாரை தாக்கி அவருக்கு மரணத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக சிபிஐ விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் அருகே உள்ள காளி கோயில் காவலாளியாக இருந்தவர் அஜித் குமார். நிகிதா என்ற பெண்மணியின் நகைகளை திருடியதாக அஜித் குமார் மீது சந்தேகித்து, அவரை சட்டவிரோத காவல் விசாரணையில் வைத்து தனிப்படை காவலர்களால் கடந்த ஜூன் 28ஆம் தேதி படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கை தற்போது சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், அஜித் குமார் வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக புதிய முதல் தகவல் அறிக்கையை சிபிஐ வெளியிட்டுள்ளது.
இவ்வழக்கில் விசாரணை அதிகாரியான ஏடிஎஸ்பி சுகுமாரன் கையொப்பமிட்ட அந்த முதல் தகவல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது;
'' தனிப்படை காவலர்கள் அஜித் குமாரை முதற்கட்டமாக திருப்புவனம் அரசு மருத்துவமனை, பின்னர் சிவகங்கை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். பின்னர் அங்கிருந்து தனிப்படை காவலர்களான ராஜா, சங்கரமணிகண்டன் ஆகிய இருவரும் அஜித் குமாரை ஆம்புலன்சில் கொண்டு வந்து 28.06.2025 ம் தேதி இரவு 11.15 மணிக்கு மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளனர். மருத்துவர் பரிசோதித்து விட்டு அஜித் குமார் இறந்து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இவ்வாறாக தனிப்படை காவலர்கள் ராஜா, ஆனந்த், சங்கரமணிகண்டன், பிரபு, கண்ணன் ஆகிய ஐந்து பேரும் குற்ற எண். 302/25 திருட்டு வழக்கில் சந்தேகித்து அஜித் குமாரை தன்னிச்சையாக தங்கள் பொறுப்பில் வைத்துக்கொண்டனர்.
பின்னர் அஜித் குமார் தன் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்து தங்களை அலைக்கழிப்பு செய்வதாக எண்ணி இவர்களுக்கு (தனிப்படை) திடீரென்று கோபம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், அஜித் குமாரை அடித்து உண்மையை வர வைக்கவேண்டும் என்ற ஆத்திரத்துடனும், ஒருவரை மூர்க்கத்தனமாக தாக்கினால் மரணம் ஏற்படும் என்று தெரிந்தும், தனிப்படை காவலர்கள் 5 பேர் சேர்ந்து அஜித் குமாரை தாக்கி அவருக்கு மரணத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர் என்பது விசாரணையில் தெளிவாக தெரிகிறது.
ஜூன் 30 ஆம் தேதி இவ்வழக்கின் சட்டப்பிரிவு 196(2)(a) BNSS -ல் இருந்து சட்டப்பிரிவு 103(1) BNS-க்கு மாற்றப்பட்டது. மேலும், இவ்வழக்கின் முதல் தகவல் அறிக்கைக்கான புகார்தாரர் கண்ணன் என்பவர் வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட எதிரி என விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. எனவே அவரை வாதியிலிருந்து நீக்கம் செய்து, இவ்வழக்கின் விசாரணையில் கண்டறியப்பட்ட சம்பவ இட நேரடி சாட்சியான நவீன்குமார் என்பவரே வாதியாக பாவிக்கப்படுகிறது'' என இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
