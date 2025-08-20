மதுரை: மடப்புரம் கோயில் காவலாளி அஜித்குமார் கொலை வழக்கில் குற்றப்பத்திரிக்கையை சிபிஐ இன்று தாக்கல் செய்தது.
சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் தாலுகா மடப்புரம் காளியம்மன் கோயில் காவலாளி அஜித்குமார், நகை திருட்டு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் போலீசாரால் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டார். தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த கொலை வழக்கில் திருப்புவனம் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றிய 5 போலீஸ்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டு மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், மானாமதுரை டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரம் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. அதே சமயம் இந்த கொலை வழக்கை முறையாக விசாரணை நடத்தி இன்று (ஆகஸ்ட் 20) சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்ய சிபிஐக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டிருந்தது. அதன்படி, மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ அதிகாரிகள் குற்றப்பத்திரிக்கையை இன்று தாக்கல் செய்தனர்.
இதனிடையே, இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நீதிபதி எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம், நீதிபதி அருள்முருகன் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சிபிஐ தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ''மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் காவல் துறை வாகன ஓட்டுநர் ராமச்சந்திரன் ஆறாவது குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்" என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், வழக்கில் தொடர்புடைய நபர்களின் செல்போன்கள் தடயவியல் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அந்த முடிவுகள் வந்த பின்பு தான் வேறு யாராவது சம்பந்தப்பட்டுள்ளார்களா? என்றும், இதில் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது யார்? என்றும் தெரிய வரும் என்று சிபிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதே போல் நகை காணாமல் போனதாக கூறிய நிகிதா அளித்த புகார் குறித்து இன்னும் விசாரணை துவங்கப்படவில்லை என சிபிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதனை தொடர்ந்து நீதிபதிகள், ''விசாரணை சரியான முறையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு அடிப்படையில் உரிய நேரத்தில் வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு பாராட்டுகள்'' என்று தெரிவித்தனர்.
மேலும், வழக்கின் விசாரணையை நீதிமன்றம் முழுமையாக கண்காணிக்கும் என தெரிவித்தோடு அடுத்தகட்ட அறிக்கையை தாக்கல் செய்வதற்காக விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு ஒத்தி வைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.