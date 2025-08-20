ETV Bharat / state

அஜித்குமார் கொலை வழக்கில் குற்றப்பத்திரிக்கையை தாக்கல் செய்தது சிபிஐ! வழக்கில் மேலும் ஒருவர் சேர்ப்பு! - AJITH KUMAR MURDER CASE

சிபிஐ விசாரணை சரியான முறையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. நீதிமன்ற உத்தரவின்படி உரிய நேரத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு பாராட்டுகள் என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளை
உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2025 at 7:16 PM IST

1 Min Read

மதுரை: மடப்புரம் கோயில் காவலாளி அஜித்குமார் கொலை வழக்கில் குற்றப்பத்திரிக்கையை சிபிஐ இன்று தாக்கல் செய்தது.

சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் தாலுகா மடப்புரம் காளியம்மன் கோயில் காவலாளி அஜித்குமார், நகை திருட்டு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் போலீசாரால் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டார். தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த கொலை வழக்கில் திருப்புவனம் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றிய 5 போலீஸ்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டு மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், மானாமதுரை டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரம் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. அதே சமயம் இந்த கொலை வழக்கை முறையாக விசாரணை நடத்தி இன்று (ஆகஸ்ட் 20) சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்ய சிபிஐக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டிருந்தது. அதன்படி, மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ அதிகாரிகள் குற்றப்பத்திரிக்கையை இன்று தாக்கல் செய்தனர்.

இதனிடையே, இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நீதிபதி எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம், நீதிபதி அருள்முருகன் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சிபிஐ தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ''மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் காவல் துறை வாகன ஓட்டுநர் ராமச்சந்திரன் ஆறாவது குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்" என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், வழக்கில் தொடர்புடைய நபர்களின் செல்போன்கள் தடயவியல் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அந்த முடிவுகள் வந்த பின்பு தான் வேறு யாராவது சம்பந்தப்பட்டுள்ளார்களா? என்றும், இதில் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது யார்? என்றும் தெரிய வரும் என்று சிபிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதே போல் நகை காணாமல் போனதாக கூறிய நிகிதா அளித்த புகார் குறித்து இன்னும் விசாரணை துவங்கப்படவில்லை என சிபிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: ''பாலியல் தொல்லையை தடுத்ததால் பிளேடு வெட்டு'' - ஓடும் ஆட்டோவில் இருந்து குதித்து தப்பிய பள்ளி மாணவி; இளைஞருக்கு வலைவீச்சு!

இதனை தொடர்ந்து நீதிபதிகள், ''விசாரணை சரியான முறையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு அடிப்படையில் உரிய நேரத்தில் வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு பாராட்டுகள்'' என்று தெரிவித்தனர்.

மேலும், வழக்கின் விசாரணையை நீதிமன்றம் முழுமையாக கண்காணிக்கும் என தெரிவித்தோடு அடுத்தகட்ட அறிக்கையை தாக்கல் செய்வதற்காக விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு ஒத்தி வைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

மதுரை: மடப்புரம் கோயில் காவலாளி அஜித்குமார் கொலை வழக்கில் குற்றப்பத்திரிக்கையை சிபிஐ இன்று தாக்கல் செய்தது.

சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்புவனம் தாலுகா மடப்புரம் காளியம்மன் கோயில் காவலாளி அஜித்குமார், நகை திருட்டு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் போலீசாரால் அடித்து கொலை செய்யப்பட்டார். தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த கொலை வழக்கில் திருப்புவனம் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றிய 5 போலீஸ்காரர்கள் கைது செய்யப்பட்டு மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், மானாமதுரை டிஎஸ்பி சண்முகசுந்தரம் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. அதே சமயம் இந்த கொலை வழக்கை முறையாக விசாரணை நடத்தி இன்று (ஆகஸ்ட் 20) சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்ய சிபிஐக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டிருந்தது. அதன்படி, மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ அதிகாரிகள் குற்றப்பத்திரிக்கையை இன்று தாக்கல் செய்தனர்.

இதனிடையே, இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் நீதிபதி எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம், நீதிபதி அருள்முருகன் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது சிபிஐ தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ''மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் காவல் துறை வாகன ஓட்டுநர் ராமச்சந்திரன் ஆறாவது குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்" என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், வழக்கில் தொடர்புடைய நபர்களின் செல்போன்கள் தடயவியல் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அந்த முடிவுகள் வந்த பின்பு தான் வேறு யாராவது சம்பந்தப்பட்டுள்ளார்களா? என்றும், இதில் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது யார்? என்றும் தெரிய வரும் என்று சிபிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதே போல் நகை காணாமல் போனதாக கூறிய நிகிதா அளித்த புகார் குறித்து இன்னும் விசாரணை துவங்கப்படவில்லை என சிபிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: ''பாலியல் தொல்லையை தடுத்ததால் பிளேடு வெட்டு'' - ஓடும் ஆட்டோவில் இருந்து குதித்து தப்பிய பள்ளி மாணவி; இளைஞருக்கு வலைவீச்சு!

இதனை தொடர்ந்து நீதிபதிகள், ''விசாரணை சரியான முறையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு அடிப்படையில் உரிய நேரத்தில் வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு பாராட்டுகள்'' என்று தெரிவித்தனர்.

மேலும், வழக்கின் விசாரணையை நீதிமன்றம் முழுமையாக கண்காணிக்கும் என தெரிவித்தோடு அடுத்தகட்ட அறிக்கையை தாக்கல் செய்வதற்காக விசாரணையை நான்கு வாரங்களுக்கு ஒத்தி வைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SIVAGANGA CUSTODIAL DEATHCBI FILES CHARGESHEETசிபிஐ குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல்அஜித்குமார் கொலை வழக்குAJITH KUMAR MURDER CASE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.