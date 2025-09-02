சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு போலி தங்க நகைகளை ஏற்றுமதி செய்து பெரும் அளவில் மோசடி செய்ததாக சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் உட்பட 9 பேர் மீது சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.
டூட்டி-ஃப்ரீ இம்போர்ட் அதாரைசேஷன் (DFIA) திட்டத்தின் கீழ் நகை தயாரிப்பாளர்கள் வெளிநாடுகளில் இருந்து 24 காரட் தங்கக் கட்டிகளை வரியின்றி இறக்குமதி செய்து, பின்னர், அவற்றை 22 காரட் நகைகளாக மாற்றி மீண்டும் ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும்.
ஆனால், தங்க நகைகளுக்குப் பதிலாக தங்க முலாம் பூசப்பட்ட பித்தளை மற்றும் செம்பு நகைகளையும், குறைந்த தர நகைகளையும் துபாய், கத்தார், அபுதாபி உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து, மத்திய அரசுக்கு ஆண்டுதோறும் ₹1,000 கோடிக்கு மேல் இழப்பை ஏற்படுத்தியதாக புகார் எழுந்தது.
இது தொடர்பாக சென்னை விமான நிலையத்தில் மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள் அதிரடியாக சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது தங்க நகைகளை ஏற்றுமதி செய்வதற்கான ஆவணங்களில் முறைகேடு இருப்பதை கண்டுபிடித்தனர். மேலும் அங்கிருந்த நகைகளை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்த போது, பித்தளை மற்றும் செம்பு நகைகள் மீது தங்க முலாம் பூசப்பட்டு இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
மேலும் இது குறித்து நகைகளை ஏற்றுமதி செய்யும் நகை வியாபாரிகள், சுங்கத்துறை அலுவலர்களிடம் மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். அதில், கடந்த 2020 முதல் 2022 வரை மோசடி நடைபெற்றது தெரிய வந்தது.
மேலும் இதில் சென்னை விமான நிலைய கார்கோ பிரிவில் பணியாற்றும் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் சிலருக்கும் தொடர்பு இருப்பதை வருவாய் புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர். பின்னர் இது குறித்து விரிவான விசாரணை மேற்கொள்ள இந்த வழக்கு சிபிஐக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது.
இதனையடுத்து, தொடர் விசாரணைக்கு பிறகு இந்த மோசடி குறித்து விசாரணை நடத்தவும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யவும் சிபிஐக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியது.
இதனையடுத்து சென்னை விமான நிலைய கார்கோ பிரிவில் 2020-ல் இருந்து 2022 வரையில் பணியில் இருந்த சுங்கத் துறை கண்காணிப்பாளர் ஜே.சுரேஷ்குமார், அலோக் சுக்லா துளசிராம், நகை மதிப்பாட்டாளர் சாமுவேல் தீபக் அவினாஷ் மற்றும் சுங்கத் துறை ஏஜென்ட் மாரியப்பன் ஆகிய ஐந்து பேர் மீது சிபிஐ அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். மேலும் நகைகள் தயாரிப்பாளர்கள் தீபக் சிரோயா, சந்தோஷ் கோத்தாரி, சுனில் பர்மார், சுனில் ஷர்மா ஆகியோர் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. மொத்தம் 9 பேர் மீது சதி, மோசடி, சுங்க சட்டத்தை மீறுதல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் கடந்த சனிக்கிழமை வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டவர்களின் வீடுகள், பட்டறைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றில் சிபிஐ அதிகாரிகள் மீண்டும் சோதனை மேற்கொண்டனர்.