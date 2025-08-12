ETV Bharat / state

கவின் கொலை செய்யப்படுவது முன்கூட்டியே தெரியுமா? சுர்ஜித், சரவணனிடம் சிபிசிஐடி தீவிர விசாரணை! - NELLAI KAVIN MURDER CASE

கவின் கொலை வழக்கில் இரண்டு நாள் காவலில் எடுக்கப்பட்ட சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தையிடம் சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

நெல்லையில் சிபிசிஐடி விசாரணை நடத்தும் அலுவலகம்
நெல்லையில் சிபிசிஐடி விசாரணை நடத்தும் அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 12, 2025 at 3:31 PM IST

திருநெல்வேலி: கவின் ஆணவக் கொலை செய்யப்படுவது அந்த பெண் மற்றும் பெண்ணின் பெற்றோருக்கு தெரிந்து தான் நடந்ததா? அல்லது சுர்ஜித் தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்து கவினை கொலை செய்தாரா? என பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

நெல்லை கேடிசி நகரில் கடந்த மாதம் 27ஆம் தேதி கவின் செல்வகணேஷ் என்ற ஐடி ஊழியர் காதல் விவகாரத்தில் ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழ்நாட்டை உலுக்கியது.

இந்த கொலையில் அதே பகுதியை சேர்ந்த காவல் உதவி ஆய்வாளர்கள் தம்பதியான சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி ஆகியோரது மகன் சுர்ஜித் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது. சரவணன், கிருஷ்ணகுமாரி இருவரும் தமிழ்நாடு காவல் துறையில் உதவி ஆய்வாளராக பணிபுரிகின்றனர். கொலை நடந்த அன்றே சுர்ஜித் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார்.

கவின் உறவினர்களின் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களுக்குப் பிறகு இந்த வழக்கில் சுர்ஜித்தின் தந்தை சரவணன் கைது செய்யப்பட்டார் மேலும், வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது. தந்தை, மகன் இருவரும் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் இருந்த நிலையில் கொலை தொடர்பாக விசாரணை நடத்த இருவரையும் காவலில் எடுக்க அனுமதி கோரி சிபிசிஐடி போலீசார் நெல்லை மாவட்ட வன்கொடுமை தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.

நேற்று அந்த மனு விசாரணைக்கு வந்த நிலையில் இரண்டு நாட்கள் இருவருக்கும் சிபிசிஐடி காவல் வழங்கி நீதிபதி ஹேமா உத்தரவிட்டார். அதன்படி, இன்று மற்றும் நாளை இரண்டு நாட்கள் சிபிசிஐடி போலீசார் சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தை சரவணனிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

முன்னதாக நேற்று நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட சுர்ஜித், சரவணன் இருவரும் விசாரணைக்கு பின் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு மருத்துவ பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. தொடர்ந்து இன்று (ஆகஸ்ட் 12) பெருமாள்புரத்தில் உள்ள சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் வைத்து கொலை தொடர்பாக சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தை சரவணனிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, பட்டப் பகலில் வெட்டி கொலை செய்யும் அளவுக்கு இரு வீட்டாருக்கும் இடையே என்ன பிரச்சினை? காதல் விவகாரத்தில் கொலை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் நிலையில், கவின் கொலை செய்யப்படுவது அந்த பெண் மற்றும் பெண்ணின் பெற்றோருக்கு தெரிந்து தான் நடந்ததா? அல்லது சுர்ஜித் தன்னிச்சையாக முடிவெடுத்து கவினை கொலை செய்தாரா? என பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரித்தினர்.

மேலும், இந்த கொலையில் சுர்ஜித் பெற்றோருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக பாதிக்கப்பட்ட கவின் குடும்பத்தினர் தொடர்ச்சியாக குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர். எனவே அது குறித்த உண்மை தன்மையை தெரிந்து கொள்ள பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரித்தனர். கொலை நடந்த அன்று சுர்ஜித் தந்தை சரவணன் இடையே தொலைபேசி உரையாடல் எதுவும் நடைபெற்றதா? என்பது குறித்தும் அன்றைய தினம் சரவணன் வீட்டில் இருந்தாரா? அப்போது இருவரும் சந்தித்து பேசி கொண்டார்களா? கொலை செய்யப் போவதாக ஏற்கனவே சுர்ஜித் தனது தந்தையிடம் தெரிவித்தாரா? என பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் துருவி துருவி விசாரித்து வருகின்றனர்.

இதற்கிடையில் சிபிசிஐடி காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜவகர் இந்த விசாரணைக்காக சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் இன்று தூத்துக்குடி வந்தார். பின்னர் அங்கிருந்து நேராக நெல்லை பெருமாள்புரத்தில் உள்ள சிபிசிஐடி அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்தார். தொடர்ந்து சுர்ஜித் மற்றும் சரவணனிடம் எஸ்பி ஜவகர் நேரடியாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதனால் சுர்ஜித் வழக்கு சூடு பிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. இன்னும் ஒரு நாள் போலீஸ் காவல் அவகாசம் இருப்பதால் சிபிசிஐடிக்கு இந்த கொலை தொடர்பான கூடுதல் தகவல்கள் மற்றும் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விடை கிடைக்கும் என கூறப்படுகிறது.

