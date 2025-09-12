இரிடியம் மோசடி.. அதிமுக பிரமுகர் வீட்டில் சிபிசிஐடி சோதனை; கட்டுக்கட்டாக பணம், ஆவணங்கள் பறிமுதல்!
Published : September 12, 2025 at 9:30 PM IST
ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், வாலாஜாபேட்டை அருகே உள்ள பாடியம்பாக்கம் கிராமத்தில் வசிக்கும் அதிமுக பிரமுகர் வீட்டில் இரிடியம் மோசடி தொடர்பாக சிபிசிஐடி போலீசார் சோதனை நடத்தினர். இந்த சோதனையில் கட்டுக்கட்டாக பணம், ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், வாலாஜாபேட்டை அருகே உள்ள பாடியம்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மூர்த்தி. அதிமுக பிரமுகரான இவரது வீட்டில் இரிடியம் மோசடி தொடர்பாக சிபிசிஐடி போலீசார் இன்று அதிகாலை முதல் 10 மணி நேரம் தொடர்ந்து சோதனை நடத்தினர். இந்த திடீர் சோதனை காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி இரவு 8 மணிக்கு நிறைவடைந்தது.
சோதனையின்போது மூர்த்தியின் வீட்டில் இருந்து கணக்கில் வராத ரூ.3.19 லட்சம் பணம் மற்றும் முக்கிய ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. சோதனை முடிவில் மூர்த்தியை விசாரணைக்காக போலீசார் காரில் அழைத்துச் சென்றனர். சி.பி.சி.ஐ.டி அதிகாரிகள் அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தவுள்ளனர்.
இரிடியம் மோசடியில் மேலும் பலருக்கு தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பலரிடம் சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் இந்த சம்பவம் அதிமுகவில் உள்ள பிற பிரமுகர்களிடமும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. சோதனையின் பின்னணியில் உள்ள உண்மைகள் விரைவில் வெளியாகும் என்றும் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படுவதால் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிபிசிஐடி போலீசாரின் தரப்பில் இருந்து ஒரு உயர் அதிகாரி கூறுகையில், "இரிடியம் மோசடி தொடர்பான வழக்கின் கீழ் தொடரும் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக பாடியம்பாக்கம் பகுதியில் அதிமுக பிரமுகரின் இல்லத்தில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த சோதனையின்போது, ரூ.3.19 லட்சம் கணக்கில் வராத ரொக்கம் மற்றும் பல முக்கிய ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆவணங்கள் மோசடிக்கான ஆதாரங்களாக இருக்க வாய்ப்பு உள்ளதால் அவை மேலதிக ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும். மேலும், சம்பந்தப்பட்ட நபரை விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்றுள்ளோம். விசாரணையின் பின்னணி மற்றும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இது ஒரே ஒரு சம்பவம் என்று அல்லாமல் ஒரு பெரிய மோசடிக் கூட்டத்தின் ஓர் அங்கமாக இருக்கலாம் என்பதால் இது போன்ற சோதனைகள் மாநிலம் முழுவதும் தொடரும். குற்றவாளிகளாக யார் யாராக இருக்கிறார்கள்? என்பதை விரிவாக கண்டறியும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது" என்று சிபிசிஐடி போலீசாரின் தரப்பில் இருந்து ஒரு உயர் அதிகாரி கூறினார்.