திருநெல்வேலி: தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆறுமுகமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த மென்பொருள் பொறியாளர் கவின் செல்வகணேஷ் (27) கடந்த மாதம் 27 ஆம் தேதி திருநெல்வேலி கேடிசி நகரில் ஆணவக்கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் கேடிசி நகரை சேர்ந்த சுர்ஜித் என்ற இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டமும் பாய்ந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து சுர்ஜித் தந்தையான சார்பு ஆய்வாளர் சரவணனும் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இவ்வழக்கு விசாரணை சிபிசிஐடி போலீஸ் வசம் ஒப்டைக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இதனிடையே இந்த கொலை வழக்கில் நீதிமன்ற காவலில் இருந்த தந்தை, மகனுக்கு இரண்டு நாள் சிபிசிஐடி காவல் வழங்கி நீதிபதி ஹேமா நேற்று உத்தரவிட்டிருந்தார். இதையடுத்து தந்தை, மகன் இருவரையும் பலத்த பாதுகாப்போடு இன்று பெருமாள்புரம் சிபிசிஐடி அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வந்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
விசாரணை அதிகாரியான திருநெல்வேலி டிஎஸ்பி ராஜ்குமார் நவ்ராஜ், மதுரை டிஎஸ்பி அருணாச்சலம், ஆய்வாளர்கள் சாகுல் ஹமீது, உலக ராணி, பார்வதி மற்றும் சார்பு ஆய்வாளர்கள் இரண்டு குழுக்களாக பிரிந்து தந்தை, மகனிடம் தனித்தனியாக விசாரணை நடத்தினர். இந்த விசாரணையின்போது 50க்கும் மேற்பட்ட கேள்விகள் அவர்களிடம் கேட்கப்பட்ட நிலையில் அவை முழுவதும் வீடியோ பதிவு செய்யப்பட்டதாக தெரிகிறது.
மேலும் தந்தை, மகன் தனித்தனியே அளிக்கும் பதில்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதா? என்பது குறித்து ஆய்வு நடத்தும் அதிகாரிகள் இருவரிடமும் குறுக்கு விசாரணை செய்தனர். சிபிசிஐடி எஸ்பி ஜவகர் சென்னையில் இருந்து நெல்லை வந்து விசாரணை குறித்து அதிகாரிகளிடம் ஆய்வு நடத்தினார். தொடர்ந்து அவர்களுக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகளையும் வழங்கினார்.
இன்றைய விசாரணை முடிவு பெற்ற நிலையில் மாலை சுர்ஜித்தை மட்டும் சிபிசிஐடி போலீசார் கொலை நடைபெற்ற இடமான கேடிசி நகருக்கு பலத்த பாதுகாப்புடன் அழைத்து வந்து கவினை கொலை செய்தது எப்படி? என்பது குறித்து நடித்துக் காட்டும்படி கூறினர். குறிப்பாக கவினை எப்படி அங்கு வரவழைத்தார்? எந்த இடத்தில் வைத்து அரிவாளால் கவினை வெட்டினார்? என நடித்துக் காட்ட கூறினர்.
அதன்படி சுர்ஜித் கவினை வரவழைத்தது எப்படி? என்பது குறித்தும், அவரை ஓடஓட விரட்டி வெட்டியது குறித்தும் நடித்துக் காட்டினார். கொலை செய்ய விரட்டியபோது அரிவாள் ஒருமுறை தவறி கீழே விழுந்ததாகவும், அரிவாளை எடுத்து கவினை வெட்டிக் கொலை செய்ததாகவும் சுர்ஜித் போலீசாரிடம் தெரிவித்தார். மேலும் அரிவாள் விழுந்த இடத்தையும், கவினை வெட்டிய இடத்தையும் சுர்ஜித் அடையாளம் காட்டினார்.
மேலும் இந்த சம்பவத்தின் போது கொலை செய்யப்பட்ட கவின் முகத்தில் சுர்ஜித் மிளகாய் பொடியை தூவி வெட்டியதாக கூறப்படுகிறது. எனவே அது குறித்தும் போலீசார் கவினிடம் நடித்துக் காட்ட சொன்னதாக தெரிகிறது. இவை அனைத்தையும் வீடியோவாக போலீசார் பதிவு செய்தனர்.
சுமார் அரை மணிநேரம் சுர்ஜித் கொலை குறித்து நடித்துக் காட்டினார். அதன் பிறகு அவர் மீண்டும் பலத்த பாதுகாப்போடு சிபிசிஐடி அலுவலகம் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் சுர்ஜித் தாமாக முன்வந்து சரணடைந்த நிலையில் தற்போது கொலை நடந்த விதத்தையும் நடித்துக் காட்டியுள்ளார். இதன் மூலம் நீதிமன்றத்தில் சுர்ஜித் கொலை செய்ததற்கான ஆதாரங்களை வலுவாக போலீஸ் சார்பில் சமர்பிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது.
