மலைப்பகுதிகளில் கால்நடைகள் மேய்ச்சலுக்கு அனுமதிக்க வேண்டும்...மலைமாடுகள் வளர்ப்போர் சங்கம் கோரிக்கை! - CATTLE SHOULD BE ALLOWED TO GRAZE

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : Jan 27, 2025, 7:58 PM IST

தேனி: மலைப் பகுதிகளில் கால்நடை உள்ளிட்ட மலை மாடுகள் மேய்ச்சலுக்கு தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி கர்னல் ஜான் பென்னிகுவிக் மலை மாடுகள் வளர்ப்போர் சங்கத்தினர் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் தேனி ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள், "தமிழக வனப்பகுதிகளுக்கு உட்பட்ட மலைப்பகுதிகளில் மலை மாடுகள் உள்ளிட்ட கால்நடைகளை மேய்ப்பதற்கு நீதிமன்றம் வழங்கிய தடை உத்தரவால் மலை மாடுகளை வளர்க்கும் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மலைப்பகுதிகளில் கால்நடை உள்ளிட்ட மலை மாடுகளை மேய்ச்சல் செல்ல தடை விதிப்பால் பாரம்பரிய மலை மாடு நாட்டு இன மாடுகள் அழியும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் இதனால் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.

2006 வன உரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும். விவசாய நிலங்களுக்கு பாதிப்பு உண்டாக்கும் காட்டுப் பன்றிகளை சுட்டுக் கொல்ல தமிழக அரசு பிறப்பித்த ஆணையில் மலை மாடுகள் மேய்ச்சலில் ஈடுபடுத்த தடை எனும் விதியினை திரும்பப் பெற வேண்டும். மேலும் மலைகளில் மாடுகளை மேய்க்க விடாமல் வனத்துறையினர் நோட்டீஸ் வழங்கியதை திரும்பப் பெறவேண்டும்,"என்று கோரிக்கை விடுத்தனர். முன்னதாக மலை மாடுகள் வளர்ப்பு சங்கத்தினருக்கு ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய உரிய முறையில் இடத்தை அனுமதிக்காததால் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நுழைவாயிலில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனை அடுத்து போலீசார் அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்களுக்கு இடத்தை ஒதுக்கி ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய அனுமதித்தனர்.