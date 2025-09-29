கரூர் துயர சம்பவம்: வதந்தி பரப்பியதாக 25 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு!
கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக எந்த வதந்திகளையும் சமூக வலைத்தளத்தில் பரப்பக் கூடாது என்றும், உரிய விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றும் காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 29, 2025 at 7:36 PM IST
சென்னை: கரூரில் தவெக பிரச்சாரத்தில் நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் வதந்தி பதிவுகளை பதிவு செய்த 25 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கரூரில் கடந்த 27 ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி தலைவர் விஜய் பிரச்சாரத்தில் நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி நாட்டையே பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியுள்ளது. மேலும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக கரூர் மாவட்ட போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த துயரம் தொடர்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் இரண்டாவது நாளாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில் கரூரில் நடைபெற்ற அரசியல் மக்கள் சந்திப்பு பிரச்சார கூட்டம் தொடர்பாக பல்வேறு வதந்திகளும் வீடியோ காட்சிகளும் சமூக வலைதளங்களில் பரவி பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
மேலும், கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக எந்த வதந்திகளையும் சமூக வலைத்தளத்தில் பரப்ப கூடாது என்றும், உரிய விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றும் காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனாலும் சிலர் சமூக வலை தளங்களில் கரூர் விவகாரம் தொடர்பாக தவறான செய்திகளை பரப்பி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தவறான செய்திகளை பரப்பும் சமூக வலைத்தள கணக்குகள் மீது காவல் துறையினர் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சிலர் புகார் அளித்தனர்.
அந்த புகார்களின் அடிப்படையில் பொது வெளியில் அதாவது சமூக வலைதளங்களில் வதந்தி பரப்பும் வகையில் கருத்துகளை பதிவு செய்த சமூக வலைதளங்களில் கணக்குகள் வைத்துள்ள 25 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் பொதுமக்களுக்கு அச்சம் ஏற்படுத்தும் வகையிலும், பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வகையிலும் யாரும் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட வேண்டாம் என்றும், மீறி செயல்படும் நபர்கள் மீது உரிய கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை காவல் துறை எச்சரித்துள்ளது.
