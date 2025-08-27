ETV Bharat / state

தவெக தலைவர் விஜய் மீது வழக்கு பதிவு: இளைஞரை தூக்கி எறிந்த புகாரின் கீழ் நடவடிக்கை - CASE FILED ON TVK VIJAY

தவெக மாநாட்டில் விஜய்யை பார்க்க சென்ற இளைஞர் சரத்குமார், பவுன்சரால் தூக்கியெறியப்பட்ட வீடியோ வைரலாக பரவியது.

தவெக விஜய் மீது புகாரளித்த இளைஞர் மற்றும் அவரது தாயார்
தவெக விஜய் மீது புகாரளித்த இளைஞர் மற்றும் அவரது தாயார் (Etv Bharat Tamil Nadu)
பெரம்பலூர்: தவெக மாநாட்டின்போது தன்னை பவுன்சர்கள் குண்டுக்கட்டாக தூக்கி விசியதில் தனக்கு காயம் ஏற்பட்டதாக கூறி, பெரம்பலூரை சேர்ந்த இளைஞர் சரத்குமார் அளித்த புகாரின் பேரில் விஜய் மீது 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மதுரையில் கடந்த 21ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் இரண்டாவது மாநில மாநாடு நடைபெற்றது. முதல் மாநாட்டை போலவே, இந்த மாநாட்டிலும் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், மேடையிலிருந்து ரேம்ப் வாக் நடந்து சென்று தொண்டர்களை சந்தித்தார். இதற்காக மாநாட்டு மேடையின் முன்பு நீளமான ரேம்ப் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

இதனிடையே, சில தொண்டர்கள் ரேம்ப்பின் மீது ஏறி, விஜய்யை அருகில் சென்று பார்க்க விரும்பினர். அப்போது, அவருடன் வந்த பவுன்சர்கள், அந்த இளைஞர்களை அலேக்காக தூக்கி கீழே போட்டனர். மேலும், விஜய்யை யாரும் நெருங்க விடாமல் தடுப்பதற்காக, ஆர்வத்துடன் வந்த தொண்டர்களை பவுன்சர்கள் தள்ளிவிட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

இதுகுறித்த வீடியோக்களும், புகைப்படங்களும் இணையங்களில் பரவி வைரலாகின. இதனைத் தொடர்ந்து, விஜய் தனது தொண்டர்களின் பாதுகாப்பை அலட்சியப்படுத்துவதாகவும், அவர்களிடம் நெருங்கி செல்ல தயக்கம் காட்டுவதாகவும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன. மாநாட்டில் பவுன்சர்களின் இந்த செயல்பாடு அரசியல் வட்டாரத்திலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதோடு, தொண்டர்களை விஜய்யால் சரியாக கையாள முடியவில்லை என்றும் அரசியல் ஆர்வலர்கள் விமர்சித்தனர்.

இந்நிலையில், மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பெரியம்மாபாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சரத்குமார் என்ற இளைஞர், விஜய் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். நேற்று (ஆகஸ்ட் 26) சரத்குமாரும், அவருடைய தாயார் சந்தோசம் என்பவரும் பெரம்பலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட மதுவிலக்கு கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் பாலமுருகனிடம் நேரில் சென்று இச்சம்பவம் குறித்து புகார் அளித்தனர்.

அந்த புகாரில், தவெக மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு விஜய்யை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் அவரை நெருங்கியபோது விஜய்யின் பாதுகாவலர்கள் தன்னை குண்டுக்கட்டாக தூக்கி வீசியதாகவும், இதனால் தனக்கு காயங்கள் ஏற்பட்டதோடு, தனக்கு மார்பு பகுதியில் அடிபட்டிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் புகாரளித்த பிறகு பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்து இதுகுறித்து பேட்டியும் அளித்துள்ளார்.

இதனையடுத்து, சரத்குமாரின் புகாரின்பேரில் தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் அவரது பவுன்சர்கள் மீது 189 (2) 296 (B) 115, (I) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

