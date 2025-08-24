வேலூர்: தனது சொந்த நிலத்திற்கு செல்ல அரசுப் பள்ளியின் சுற்றுச் சுவரை இடித்து பாதையாக பயன்படுத்தி வந்த திமுக கவுன்சிலர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்டம், ஒடுக்கத்தூர் அருகே உள்ள அகரம் கிராமத்தில் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இந்த பள்ளியின் சுற்றுச்சுவரை சேதப்படுத்திய சம்பவம் பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தன்னுடைய நிலத்திற்கு நேரடி பாதை இல்லை என்பதால், பள்ளியின் சுற்றுச்சுவரை இடித்து மண்பாதை அமைத்ததாக திமுக கவுன்சிலர் சுதாகர் மீது வேப்பங்குப்பம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
சம்பவம் எப்படி வெளிச்சத்துக்கு வந்தது?
அகரம் அரசு உயர் நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் அண்மையில் பெய்த மழையால் நீர் தேங்கியதால் மாணவர்கள் கடும் சிரமத்தை சந்தித்தனர். இதுகுறித்து பள்ளி நிர்வாகமும், கிராம மக்களும் அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தனர். ஆய்வுக்காக சென்ற அதிகாரிகள் பள்ளி வளாகத்தில் மழைநீர் வெளியேறும் கல்வெட்டு அடைக்கப்பட்டிருந்ததையும், சுற்றுச்சுவரின் ஒரு பகுதி இடிக்கப்பட்டு தனிப்பட்ட பாதையாக பயன்படுத்தப்பட்டதையும் கண்டறிந்தனர்.
புகாரின் அடிப்படையில் வழக்கு
இதுகுறித்து அகரம் கிராம நிர்வாக அலுவலர் (VAO) அளித்த புகாரின் பேரில், பொது சொத்தான அரசுப் பள்ளியின் சுற்றுச்சுவரை சேதப்படுத்தியதற்கும், மாணவர்களின் பாதுகாப்புக்கு அபாயம் ஏற்படுத்தியதற்கும், பள்ளி நிலத்தை தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்காக ஆக்கிரமித்ததற்கும் எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வேப்பங்குப்பம் காவல்துறை சம்பவத்தை 5 பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடந்தி வருகிறது.
சுதாகர் தலைமறைவு
வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டதும் திமுக ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் சுதாகர் தலைமறைவாகியுள்ளதாகவும், இவர் மீது மணல் கடத்தல், ஆட்களை மிரட்டி சொத்து அபகரிப்பு உள்ளிட்ட பல வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாகவும் காவல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கிராம மக்களின் கடும் எதிர்ப்பு
இதுதொடர்பாக கிராம மக்கள் கூறும்போது, "அரசுப் பள்ளி வளாகம் மாணவர்களுக்கானது. அதை சேதப்படுத்தி தனிப்பட்ட பாதை அமைத்தது கடுமையான குற்றம். பள்ளி வளாகத்தில் நீர் தேங்கி குழந்தைகள் அவதிப்பட்டது வேதனைக்குரியது. சம்மந்தப்பட்டவர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என அகரம் கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அதிகாரிகள் நடவடிக்கை
பள்ளி சுற்றுச்சுவரை மீண்டும் கட்டி, நீர் வெளியேற்றம் சீரமைக்கும் பணிகளை அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சுதாகரை கைது செய்ய தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.