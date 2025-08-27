ETV Bharat / state

பரந்தூர் விமான நிலைய விவகாரம்: காலி ஏரியை கையகப்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வழக்கு! - PARANDUR LAND ACQUISITION

காலி ஏரியை விவசாயம் சாராத பணிகளுக்காகவோ? வர்த்தக பயன்பாட்டுக்காகவோ? வகைமாற்றம் செய்யக் கூடாது என அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைக்க ஏகனாபுரத்தில் உள்ள காலி ஏரியை கையகப்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் தாலுகாவில் உள்ள பரந்தூரில் புதிய விமான நிலையத்தை அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளது. அதற்கான அனுமதியை பரிசீலனை செய்த விமான நிலையங்களுக்கான பொருளாதார ஒழுங்கு முறை ஆணையம், இந்த திட்டத்திற்கான கொள்கை வடிவிலான ஒப்புதலை அளித்தது. மேலும், தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் தங்களின் முதற்கட்ட ஒப்புதலை அளித்துள்ளன.

இந்த நிலையில், பரந்தூர் விமான நிலையம் அமைப்பதற்காக நிலங்களை கையகப்படுத்தும் பணிகளை தமிழ்நாடு அரசு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி, தமிழ்நாடு அரசின் தொழில்துறை மூலம் இந்த நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் தொடங்கியுள்ள நிலையில், பரந்தூர் பகுதிகளை சுற்றியுள்ள 13 கிராமங்களில் இருந்து சுமார் 5,747 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்தப்படவுள்ளது. இதில் அரசு வசம் உள்ள நிலங்களை தவிர மீதமுள்ள 3,331.31 ஏக்கர் நிலங்களுக்கான இழப்பீட்டு தொகையை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது. அதன்படி ஏக்கருக்கு ரூ.35 லட்சம் முதல் ரூ.2.57 கோடி வரை வழங்கப்பட இருப்பதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், விமான நிலையம் அமைக்க ஏகனாபுரத்தில் உள்ள காலி ஏரியை கையகப்படுத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து, காலி ஏரி நீர் பயன்படுத்துவோர் சங்கத்தின் சார்பில், அதன் தலைவர் கமலக்கண்ணன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அந்த மனுவில், விமான நிலையம் அமைக்க கையகப்படுத்த உள்ள 5,747 ஏக்கர் பரப்பில், 26.54 சதவீதம் நீர்நிலைகள் என்றும், ஏகனாபுரம் மக்கள் தங்கள் பாசன வசதிக்காக காலி ஏரியை மட்டும் நம்பியுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், வருவாய் துறை உத்தரவின்படி, நீர்நிலைகளை, விவசாயம் சாராத பயன்பாட்டுக்காக மறுவகைப்படுத்த முடியாது எனவும், ஏரியை சேதப்படுத்துவது என்பது மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் நியாயமற்ற செயல் எனவும் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, ஏகனாபுரம், காலி ஏரியை விவசாயம் சாராத பணிகளுக்காகவோ? வர்த்தக பயன்பாட்டுக்காகவோ? வகைமாற்றம் செய்யக் கூடாது என அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு, நீதிபதி முகமது சபிக் முன் நாளை (ஆக 28) விசாரணைக்கு வர உள்ளது.

