ஆம்புலன்ஸை பார்த்து கொந்தளித்த ஈபிஎஸ்: ஓட்டுநரின் புகார் அடிப்படையில் 5 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு! - AMBULANCE IN EPS RALLY

நோயாளியை அழைத்து செல்லும் பணியில் இருந்தபோது, அதிமுக கூட்டம் நடந்த வழியாக செல்ல நேர்ந்தது என்று ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

ஈபிஎஸ் பேரணியின் போது வந்த ஆம்புலன்ஸ் (கோப்புப்படம்)
ஈபிஎஸ் பேரணியின் போது வந்த ஆம்புலன்ஸ் (கோப்புப்படம்)
Published : August 22, 2025 at 6:49 PM IST

வேலூர்: எடப்பாடி பழனிசாமியின் கூட்டத்தில் ஆம்புலன்ஸ் சென்ற விவகாரம் தொடர்பாக, ஓட்டுநர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் 5 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாநிலம் முழுவதும் “மக்களை காப்போம் – தமிழகத்தை மீட்போம்” என்ற சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். அதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த ஆகஸ்ட் 18ஆம் தேதி இரவ, வேலூர் அணைக்கட்டு பகுதியில் திறந்த வாகனத்தில் பொதுமக்களை சந்தித்து உரையாற்றினார்.

அப்போது, 108 ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று கூட்டத்தின் நடுவே வந்தது. இதனை பார்த்த எடப்பாடி பழனிசாமி, “நான் பொதுக்கூட்டம் நடத்தும் போதெல்லாம் ஆம்புலன்ஸ் வந்து பிரச்சினை செய்கிறது. வேண்டுமென்றே கலாட்டா செய்கின்றனர். கேவலமாக இல்லையா? அந்த ஆம்புலன்ஸ் நம்பரை பதிவு செய்து, டிரைவருக்கு எதிராக புகார் அளிக்க வேண்டும். இவர்கள் மீது கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இனி அடுத்து நான் போகும் கூட்டத்தில் ஆம்புலஸ்ஸ் வந்தால், அதை ஓட்டி வரும் ஓட்டுநர் நோயாளியாக மாறி, அதே ஆம்புலன்ஸில் செல்வார்” எனக் கூறினார்.

எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த பேச்சு பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், இதுகுறித்து ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் சுரேந்தரிடம் போலீசார் விளக்கம் கேட்டனர். அப்போது அவர், “நான் பள்ளிகொண்டாவில் இருந்தபோது, அணைக்கட்டு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இருந்து நோயாளி ஒருவரை ஏற்றி, வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அழைத்துச் சென்றேன். அப்போதுதான், அதிமுக கூட்டம் நடந்த இடம் வழியாக செல்ல நேர்ந்தது. நான் என் கடமையை மட்டுமே செய்தேன்” என்றார்.

இதையடுத்து, சுரேந்தர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், பொது ஊழியரை பணி செய்யவிடாமல் தடுப்பது, அவதூறாக பேசி மிரட்டல் விடுவது, கூட்டமாக தாக்குதல் நடத்துவது உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் அடையாளம் தெரியாத 5 பேர் மீது அணைக்கட்டு காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் தொழிலாளர் சங்கம் சார்பிலும், சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் தனியாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் விரிவான விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

அதிமுக கூட்டத்தின் போது, திமுக வேண்டுமென்றே ஆம்புலன்ஸ் அனுப்பி இடையூறு செய்வதாக எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு வைத்திருந்த நிலையில், தற்போது ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.





