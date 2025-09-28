ETV Bharat / state

தவெக பரப்புரை கூட்டத்திற்கு தடை விதியுங்கள்: உயர் நீதிமன்றத்தில் அவசர மனு!

கூட்டநெரிசல் மரணம் தொடர்பான விசாரணை நிறைவேறும் வரை, நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் பிரச்சாரத்துக்கு அனுமதி வழங்கக்கூடாது என மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கரூரில் தவெக பரப்புரையின் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 40 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், அக்கட்சியின் பிரச்சாரக் கூட்டத்துக்கு தடை விதிக்கக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வரும் தவெக தலைவர் விஜய், நேற்றிரவு கரூரில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். மதியம் 12 மணிக்கு விஜய் பரப்புரை மேற்கொள்ள போலீசார் அனுமதி வழங்கிய நிலையில், இரவு 7 மணியளவில்தான் விஜய் அங்கு வந்தார். இதனால் அவரை பார்க்க ஏற்கனவே கூடியிருந்த கூட்டத்துடன், இன்னும் ஏராளமானோர் சேர்ந்து கொண்டனர்.

அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் ஒருபகுதியினர் சிக்கிக் கொண்டனர். இந்த கோர சம்பவத்தில் இதுவரை 10 குழந்தைகள் உட்பட 40 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். படுகாயமடைந்த பலர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர். இச்சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கரூர் நகர போலீசார், 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், இதுதொடர்பாக விசாரணை நடத்த ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையிலான ஒரு நபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ.20 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு ரூ.2 லட்சமும் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: கரூர் துயரம்: தவெக சார்பில் ரூ.20 லட்சம் நிவாரணம்... விஜய் அறிவிப்பு!

இதனிடையே, இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரிப்பதற்காக ஓய்வுபெற்ற உயர் நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒருநபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், போலீசாரும் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், இந்த விசாரணை முடியும் வரை, தவெக பிரச்சாரக் கூட்டத்துக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என கரூரைச் சேர்ந்த செந்தில் கண்ணன், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அந்த மனுவில், “தவெக தலைவர் விஜய் கூட்டத்திற்கு அதிகமான தொண்டர்கள் வரத்தொடங்கிய போதிலும், காவல்துறை போதுமான கட்டுபாடுகளை விதிக்கவில்லை. கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த எந்த தடுப்புகளும் அமைக்கப்படவில்லை. இதனால் சிறுவர்கள், பெண்கள் மற்றும் பெரியவர்கள் என 40 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த உயிரிழப்புக்கு போதுமான முன்னேற்பாடுகள் செய்யாததும், நிர்வாக திறமையின்மையுமே காரணம்.

இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள், நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் மீது காவல்துறை கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கூட்ட நெரிசல் மரணம் தொடர்பான விசாரணை முடியும் வரை, நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் பிரச்சாரத்துக்கு காவல்துறை அனுமதி வழங்கக்கூடாது” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த வழக்கு இன்று நீதிபதி செந்தில்குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

தவெக மனு மீது நாளை விசாரணை

அதேபோல், கரூரில் நடந்த சம்பவம் தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தண்டபாணியை, தவெக வழக்கறிஞர்கள் நேரில் சந்தித்து முறையிட்டுள்ளனர். அதில், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தாமாக முன் வந்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். சிசிடிவி காட்சிகளை பாதுகாக்க உத்தரவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வைத்துள்ளனர்.

மேலும், கூட்ட நெரிசல், பாதுகாப்பில் குறைபாடு என பல்வேறு சந்தேகங்கள் இருப்பதால் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரிக்க வேண்டும் என தவெக வழக்கறிஞர் அறிவழகன், நீதிபதி தண்டபாணியை சந்தித்து கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளனர். இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் நாளை மதியம் (செப்.29) விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK VIJAY KARUR CAMPAIGNKARUR DEATH ISSUETVK VIJAYசென்னை உயர் நீதிமன்றம்CASE FILE AGAINST TVK CAMPAIGN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.