ETV Bharat / state

சம்பளம் தர மாட்டீயா..? ஷோரூமில் இருந்து காரை தூக்கிய ஊழியர்! - CHENNAI CAR THEFT

ஷோரூமில் திருடப்பட்ட கார் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 1, 2025 at 12:51 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 1:03 PM IST 1 Min Read

சென்னை: தனக்கு சம்பளம் தராததால் விரக்தியடைந்த கார் ஷோரூம் ஊழியர் ஒருவர், அங்கிருந்த காரை திருடிச் சென்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சென்னை அண்ணாநகரில் தனியார் கார் ஷோரூம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த ஷோரூமில் கடந்த 27ஆம் தேதி இரவு 2 மணியளவில், ஷோரூமில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கார் ஒன்று திருடு போயுள்ளது. மறுநாள் காலை, ஷோரூமுக்கு வந்த ஊழியர்கள், கார் இல்லாததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். பின்னர் சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போது, காரை திருடிச் சென்றது ஷோரூமில் வேலை பார்த்த ரமேஷ் (44) என்பது தெரியவந்தது. கார் திருட்டில் ஈடுபட்ட ரமேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu) புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த அண்ணாநகர் போலீசார், தலைமறைவாக இருந்த ரமேஷை கைது செய்தனர். விசாரணையில், ஷோரூம் நிர்வாகம் கடந்த சில மாதங்களாக தனக்கு சம்பளம் தரவில்லை எனவும், பலமுறை கேட்டும் சம்பள பணத்தை தராமல் இழுத்தடித்து வந்ததால், காரை திருடியதாகவும் ரமேஷ் வாக்குமூலம் அளித்தார். மேலும், திருடும் எண்ணத்தில் தான் காரை எடுக்கவில்லை எனவும், தன்னைப் போல பலருக்கு சம்பள பணம் தராமல் இழுத்தடிப்பதால், அவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கவே காரை திருடியதாகவும் அவர் கூறினார்.

Last Updated : May 1, 2025 at 1:03 PM IST