மதுரை: மதுரையில் பிரம்மாண்டமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2-ம் மாநில மாநாட்டில் 100 அடி உயர கொடிக்கம்பம் சரிந்து விழுந்தது. இதில் கட்சி நிர்வாகி ஒருவர் கார் சேதமடைந்ததால் மாநாட்டு திடலில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் 2-ஆவது மாநில மாநாடு மதுரை-தூத்துக்குடி நெடுஞ்சாலையில் பாரபத்தி கிராமத்தில் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் நாளை நடைபெற உள்ளது. இதற்கான பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், மாநாட்டுத் திடலில் கட்சியின் தலைவர் விஜய் கொடி ஏற்றும் வகையில் 100 அடி உயர கொடிக்கம்பம் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், இன்று இந்தக் கொடிக்கம்பம் சரிந்து விழுந்ததில், அதன் அருகே நிறுத்தப்பட்டிருந்த தவெக நிர்வாகி ஒருவரின் கார் பலத்த சேதமடைந்தது. அதிர்ஷ்டவசமாக காரில் எவரும் இல்லாததால் உயிர்ச்சேதம் ஏற்படவில்லை.
இதுகுறித்து தவெக நிர்வாகி ஒருவர் கூறுகையில், "500 ஏக்கர் பரப்பளவில் பரந்து விரிந்த நிலப்பரப்பு என்பதால், அப்பகுதியில் காற்று மிகப் பலமாக வீசி வருகிறது.இதனால் அந்த சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கலாம்" என்றார்.
கொடிக்கம்பத்திற்கு நேற்று வெள்ளைப் பெயிண்ட் அடித்து காய வைத்திருந்த நிலையில், இன்று அதனை கிரேன் மூலம் நிலைநிறுத்த முயற்சி மேற்கொண்டபோது அது சரிந்து விழுந்துள்ளது. சரிந்த கொடிக் கம்பத்தை மீண்டும் சரி செய்யும் முயற்சியில் பணியாளர்கள் தற்போது ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மதுரை மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக, இன்று சென்னையிலிருந்து காரில் நடிகர் விஜய் புறப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர் நாளை கொடி ஏற்றவிருக்கும் பிரமாண்ட கம்பம் சாய்ந்து விழுந்த சம்பவம் தவெகவினர் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.