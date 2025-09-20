ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 64 கட்சிகளின் பதிவு ரத்து! ‘சட்டப்படி செல்லாது’ என தலைவர்கள் காட்டம்!

தேர்தல் ஆணையத்தின் இத்தகைய செயல்பாடு சட்டவிரோதமானது என அங்கீகாரத்தை இழந்த கட்சிகளின் தலைவர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.

மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா
மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவர் ஜவாஹிருல்லா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2025 at 4:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

By செ. சிவக்குமார்

சென்னை: விதிமுறைகளை மீறியதாக தமிழ்நாட்டில் 64 அரசியல் கட்சிகளின் பதிவை தேர்தல் ஆணையம் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது. இதற்கு தலைவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்தியாவின் தேர்தல் செயல்பாட்டில் அரசியல் கட்சிகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. அந்த வகையில், 1951-ம் ஆண்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் பிரிவு 29ஏ இன் கீழ், இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் அரசியல் கட்சிகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.

தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்வதன் மூலம், ஒரு அரசியல் கட்சி வருமான வரி விலக்கு, பொதுவான சின்னம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சலுகைகளை பெறுகின்றன. புதிதாக பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சிகள் 5 ஆண்டுகளுக்குள் தேர்தல் ஆணையத்தால் நடத்தப்படும் தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டும். அவ்வாறு 6 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து தேர்தல்களில் போட்டியிடவில்லை என்றால், அந்த கட்சி, பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சிகள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படும்.

கட்சிகளின் பதிவு ரத்து

நாட்டில் பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட 6 தேசிய கட்சிகளும், 67 மாநில கட்சிகளும் தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளாக உள்ளன. மேலும், சுமார் 3,000-க்கும் அதிகமான சிறிய கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்து செயல்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, இவை அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சிகளாக செயல்பட்டு வருகின்றன.

தேர்தல் ஆணையம் கட்சிகளுக்கு பல்வேறு விதிமுறைகளை கொண்டுள்ளது. விதிமுறைகளை மீறும் கட்சிகளின் அங்கீகாரத்தை தேர்தல் ஆணையம் அவ்வப்போது ரத்து செய்து வருகிறது. அந்த வகையில், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 9-ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் 334 கட்சிகளின் பதிவு ரத்து செய்யப்பட்டது. இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 22 கட்சிகளும் அடங்கும்.

கட்சிகளின் பதிவு ரத்து தொடர்பான தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பு
கட்சிகளின் பதிவு ரத்து தொடர்பான தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பு (ECI)

பட்டியலில் இடம்பெற்ற தமிழ்நாட்டின் கட்சிகள்

தற்போது, இரண்டாவது கட்டமாக நாடு முழுவதும், விதிமுறைகளை மீறியதாக 474 அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சிகளின் பதிவை தேர்தல் ஆணையம் ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது. இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 42 கட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. அந்த வகையில், இதுவரை தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 64 கட்சிகளின் பதிவு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பான அறிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் தேர்தல் ஆணையத்தால் நடத்தப்பட்ட தேர்தல்களில் தொடர்ந்து 6 ஆண்டுகளாக போட்டியிடாதது, ஆண்டுதோறும் வரவு - செலவு கணக்குகளை முறையாக தாக்கல் செய்யாமல் இருப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு விதி மீறல்களால் இக்க கட்சிகளின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, கடந்த இரண்டு மாதங்களில் நாடு முழுவதும் 808 கட்சிகளின் பதிவு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில், மனிதநேய மக்கள் கட்சி, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி உள்ளிட்ட 42 கட்சிகளின் பதிவுகளை ரத்து செய்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சட்டவிரோதமான நடவடிக்கை

மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் தமிமுன் அன்சாரி
மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் தமிமுன் அன்சாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து பேசிய மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான தமிமுன் அன்சாரி, "சமீப காலமாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் எடுக்கக் கூடிய திடீர் முடிவுகள் ஜனநாயகத்தை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் இருப்பது வருத்தமளிக்கிறது. இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளுக்கு சின்னத்தை ஒதுக்கீடு செய்வது போல், பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சிகளுக்கும் தனி சின்னத்தை ஒதுக்கினால் இது போன்ற சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்காது.

இதன் காரணமாகவே கூட்டணி கட்சிகளின் சின்னங்களில் போட்டியிட வேண்டிய சூழல் உள்ளது. இது தேர்தல் ஆணையத்தின் தவறான முடிவு. எங்கள் கட்சி மீதான நடவடிக்கைக்கு எதிராக நாங்கள் மேல்முறையீடு செய்யவுள்ளோம். தேர்தல் ஆணையம், களத்தில் செயல்பட கூடிய எங்களை போன்றவர்களின் உணர்வுகளுக்கு பதிலளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். தேர்தல் ஆணையத்தின் இத்தகைய செயல்பாடு நியாயமற்றது” என்றார்.

பதிவு ரத்து செய்யப்பட்ட கட்சிகளின் பட்டியல்
பதிவு ரத்து செய்யப்பட்ட கட்சிகளின் பட்டியல் (ECI)

திசை திருப்பும் முயற்சி

இது தொடர்பாக, மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜவாஹிருல்லா நம்மிடம் பேசிய போது, “அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 324 பிரிவின் படி தேர்தலை நடத்துவதற்கும், அதனை கண்காணிப்பதற்கான அதிகாரம் மட்டுமே தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உள்ளது. தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை என்ற காரணத்தை வைத்துக் கொண்டு, கட்சிகளின் பதிவை ரத்து செய்யும் அதிகாரம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு இல்லை. எங்களது கட்சி தொடர்ந்து முறையாக செயல்பட்டு வரும் கட்சி. தேர்தல் ஆணயத்தின் நடவடிக்கை சட்ட விரோதமானது.

இதையும் படிங்க
  1. எச்-1பி விசாவிற்கு இனி ரூ.90 லட்சம் - அமெரிக்காவில் வேலை செய்யும் இந்தியர்களுக்கு சிக்கல்!
  2. ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு செய்தி எதிரொலி: பட்டாசு ஆலை தொழிலாளர்களுக்கு கிடைத்த இழப்பீடு!
  3. தண்ணீரில் எரியும் அடுப்பு! தமிழக விஞ்ஞானியின் அசத்தல் கண்டுபிடிப்பு!

சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் திருத்த பட்டியல் குறித்து தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது பல தரப்பட்ட ஆதாரப்பூர்வமான குற்றச்சாட்டுகள் முன் வைக்கப்படுகின்றன. இதனால் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நெருக்கடி முற்றியுள்ளது. இதனை திசை திருப்புவதற்காகவே இது போன்ற நடவடிக்கைகளை தேர்தல் ஆணையம் செய்து வருகிறது. இது சட்டப்படி செல்லாது. இதனை எதிர்த்து மேல் முறையோடு செய்யவுள்ளோம்” என்று பதிலளித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MANITHANEYA MAKKAL KATCHIELECTION COMMISSION OF INDIAஅரசியல் கட்சிகளின் பதிவு ரத்துPOLITICAL PARTY REGISTRATION CANCEL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.