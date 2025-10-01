ETV Bharat / state

ரூ.35 கோடி போதைப் பொருட்களுடன் சிக்கிய நடிகர்! பரபரப்பான பின்னணி என்ன?

சென்னை விமான நிலையத்தில் பாலிவுட் துணை நடிகரிடம் இருந்து சுமார் 3.5 கிலோ கொக்கைன் போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2025 at 2:26 PM IST

சென்னை: கம்போடியாவில் இருந்து சென்னைக்கு ரூ.35 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருட்களை கடத்தி வந்த பாலிவுட் துணை நடிகரை மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் கையும், களவுமாக பிடித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னையில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்காக மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல் துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. மேலும், இதற்கென இரவு - பகலாக காவல் துறையினர் கண்காணிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் அதிகளவிலான போதைப்பொருள் கடத்தி வரப்படுவதாக சென்னை மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது.

இதன்பேரில், கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது சிங்கப்பூரில் இருந்து தனியார் பயணிகள் விமானம், சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வந்தது. அந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகள் அனைவரையும் மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் தீவிரமாக சோதனை செய்தனர்.

அப்போது 35 வயது மதிக்கத்தக்க நபர் ஒருவர் மீது அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகம் வந்துள்ளது. அவர் கம்போடியா நாட்டிற்கு சுற்றுலா விசாவில் சென்று விட்டு வந்திருப்பதை தெரிந்துக்கொண்ட அதிகாரிகள், அவர் கொண்டு வந்த உடைமைகளை பிரித்து சோதனை செய்தனர். சோதனையில், அவர் உடைமைகளுள் சில பார்சல்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டறிந்துள்ளனர். அதை பிரித்து பார்த்தபோது அதில் 3.5 கிலோ கொக்கைன் போதைப்பொருள் இருந்த கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அதிகாரிகள், அவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். அதன் சர்வதேச மதிப்பு ரூ. 35 கோடி என சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: கரூர் உயிரிழப்பு ஏற்க முடியாத துயர சம்பவம்: செந்தில் பாலாஜி உருக்கம்!

இதையடுத்து, அந்த நபர் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து, அவரை சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்ற போலீசார், அங்கு தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், அந்த நபர் பாலிவுட்டில் துணை நடிகராக சில படங்களில் நடித்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. அவர் போதை பொருள் கடத்தலுக்கு குருவியாக செயல்பட்டு இருப்பது உறுதியானது.

மேலும் அந்த நபருக்கும் மும்பை மற்றும் டெல்லியை சேர்ந்த சில போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலுக்கும் தொடர்பு இருந்த நிலையில் அவர்களிடம் இருந்து பெற்று வந்த போதைப்பொருட்களை கைமாற்றிவிட இருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து, டெல்லி மற்றும் மும்பை மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத்துறை அதிகாரிகளுக்கு இதுகுறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அங்கு பதுங்கி இருக்கும் போதைப்பொருள் கும்பலை பிடிக்கும் நடவடிக்கையில் அதிகாரிகள் இறங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

