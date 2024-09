ETV Bharat / state

'விஜய் 69' அரசியல் படமா, பொழுதுபோக்கு படமா? - பதிலளிக்காமல் எஸ்கேப் ஆன புஸ்ஸி ஆனந்த்! - Bussy Anand

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

தளபதி 69 போஸ்டர் மற்றும் புஸ்ஸி ஆனந்த் ( Credits - KVN Productions 'X' Page and ETV Bharat Tamil Nadu )

இதையும் படிங்க: ஜனநாயக ஒளி ஏற்ற வருகிறார்.. தளபதி 69 அப்டேட் வெளியானது!

மேலும், கட்சி நிர்வாகி ஒருவரின் புதிய காரில் கட்சிக் கொடியை பொருத்தினார். இந்த நிகழ்வுகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தொண்டர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் என சுமார் 300க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இதற்கு முன்னதாக, நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட புஸ்ஸி ஆனந்துக்கு பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து மலர் தூவியும், கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் சால்வை அணிவித்தும் வரவேற்பளித்தனர்.

இதற்கிடையே, நேற்று (செப்.14) வெளியிடப்பட்ட நடிகர் விஜய்யின் கடைசி படமான 69வது படத்தின் அறிமுக போஸ்டராக கையில் தீப்பந்தம் ஏந்தியபடி, 'ஜனநாயகத்தின் தீபம் ஏற்றுபவர் விரைவில் வருவார்' (The Torch Bearer Of Democracy... Arriving Soon..) என்ற வாசகம் அடங்கிய போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டது.

இந்த நிலையில், கட்சி கொடியேற்று நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சியாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த புஸ்ஸி ஆனந்திடம், விஜய்யின் 69வது படத்தின் போஸ்டர் குறித்து அரசியல் படமா? அல்லது எண்டர்டெயின்மெண்ட் படமா? என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். அதற்கு, "தற்போது கட்சி கொடியேற்று விழாவிற்கு வந்துள்ளேன்" என்று மட்டும் தெரிவித்துவிட்டு, இக்கேள்விக்கு நேரடியாக பதில் அளிக்காமல் புஸ்ஸி ஆனந்த் அங்கிருந்து சென்றார்.