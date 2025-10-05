ஆற்காடு அருகே கோர விபத்து: லாரி மீது சொகுசு பேருந்து மோதியதில் ஓட்டுநர் உயிரிழப்பு
Published : October 5, 2025 at 2:58 PM IST
ராணிப்பேட்டை: ஆற்காடு அருகே இன்று அதிகாலை ஏற்பட்ட கோர விபத்தில் சொகுசு பேருந்து ஓட்டுநர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துடன், 15-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் காயங்களுடன் உயிர் தப்பிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ஆற்காடு அருகே சென்னை- பெங்களூரு தேசிய நெடுச்சாலையில் இன்று அதிகாலை 4.30 மணியளவில் சென்னையில் இருந்து பெங்களூருவுக்கு 25 பயணிகளுடன் சொகுசு பேருந்து சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது அதே சாலையில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு சிமெண்ட் பீம்கள் ஏற்றி வந்த கண்டெய்னர் லாரி பயணித்துக் கொண்டிருந்தது.
அப்போது சொகுசு பேருந்து ஓட்டுநரின் கவன சிதறலால் லாரியின் பின்புறம் மோதி விபத்துக்குள்ளது. இந்த விபத்தில் பேருந்தின் முன்பக்கம் முற்றிலும் சேதமடைந்தது. மேலும், சம்பவ இடத்திலேயே பேருந்து ஓட்டுநர் உயிரிழந்தார்.
இந்த விபத்தில் காயமடைந்த 15க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள் அனைவரும் 108 ஆம்புலன்ஸ்களின் உதவியுடன் அருகிலுள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். தகவலறிந்து விரைந்து வந்த ஆற்காடு நகர போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விசாரணை மேற்கொண்டனர். பின்பு, சாலையில் நின்ற வாகனங்களை அகற்றி போக்குவரத்தை இயல்புநிலைக்கு கொண்டு வந்தனர். மேலும், விபத்துக்கான காரணம் மற்றும் குற்றப் புலனாய்வுக்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்று போலீசார் தெரிவித்தனப்.
விபத்து குறித்து ஆற்காடு நகர காவல் நிலைய அதிகாரி கூறும்போது, "சம்பவ இடத்திற்கு வந்தபோது பேருந்தின் முன்பகுதி முற்றிலும் நசுங்கியிருந்தது. ஓட்டுநர் பேருந்தின் முன் பகுதியில் சிக்கி உயிரிழந்தார். பல பயணிகள் அதிர்ஷ்டவசமாக பெரிய காயங்களின்றி தப்பியுள்ளனர். லாரி எவ்வளவு வேகத்தில் சென்று கொண்டிருந்தது, பேருந்து ஓட்டுநரின் கவனம் குறைவாக இருந்ததா என முழுமையான விசாரணை நடக்கிறது.
மேலும், சிசிடிவி காட்சிகள், கண்டுகளிக்கப்படும் சாட்சிகள் ஆகியவற்றை மையமாக கொண்டு நாங்கள் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறோம்" என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து அந்த வழியாக சென்ற கார் ஓட்டுநர் பவித்ரன்(42) கூறும்போது, "நான் வேலூரிலிருந்து சென்னை நோக்கி காரில் சென்று கொண்டிருந்தேன். விஷாரம் அருகே வந்தபோது திடீரென போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. அருகே வந்தபோது தான் தெரிய வந்தது ஒரு சொகுசு பேருந்து லாரியோடு மோதி நசுங்கியிருந்தது. அந்த காட்சி என்னை முழுமையாக உள்அதிர்வில் ஆழ்த்தியது.
பேருந்து ஓட்டுநர் அங்கிருந்தவர்களால் வெளியேற்ற முடியாத அளவுக்கு சிக்கியிருந்தார். சில பயணிகள் காயங்களுடன் வெளியே ஓடி வந்ததை பார்த்தேன். இந்த விபத்து நடந்த சில நிமிடங்கள் பிறகே நானும் அந்த வழியை கடந்து வந்தேன்" என்று தெரிவித்தார்.