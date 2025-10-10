ETV Bharat / state

காவல் நிலையம் முன்பு தீக்குளித்த பிரியாணி கடை உரிமையாளர்! தூத்துக்குடியில் பரபரப்பு!!

போலீசார் புகார் தெரிவிக்க காலையில் வருமாறு கூறிய நிலையில், அதனை ஏற்காத சுவிசேஷராஜ் தான் கொண்டுவந்த மண்ணெண்ணெயை மேலே ஊற்றி தீ வைத்துக்கொண்டார்.

தூத்துக்குடி: பிரியாணி கடை உரிமையாளர் காவல் நிலையம் முன்பு தீக்குளித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முள்ளக்காடு காந்தி நகரைச் சேர்ந்தவர் பாக்கியராஜ். இவரது மகன் ஜெகன் என்ற சுவிசேஷராஜ் (42). இவர் தூத்துக்குடி, அண்ணா நகரில் 'தங்கக்கட்டி' என்ற பெயரில் பிரியாணி கடை நடத்தி பிரபலமானவர். மேலும் டூவிபுரம் தாலுகா மற்றும் ஸ்பிக் நகர் ஆகிய பகுதிகளிலும் பிரியாணி கடை நடத்தி வந்துள்ளார். இவரது தொழிலில் திடீர் நஷ்டம் ஏற்பட்டதால் அனைத்து கடைகளையும் மூடிவிட்டு கடைசியாக தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர் சாலை லெவிஞ்சிபுரம் பகுதியில் பிரியாணி கடை நடத்தி வந்தார்.

இந்நிலையில் தனது உறவினர்களிடம் ஏற்பட்ட குடும்ப பிரச்சனை குறித்து சுவிசேஷராஜ் அளித்த புகாரின் பேரில், கடந்த 4ஆம் தேதி முத்தையாபுரம் காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். இதற்கிடையில், சுவிசேஷராஜ் தான் நடத்தி வந்த ஹோட்டல் நஷ்டம் அடைந்த நிலையிலும், மேற்படி குடும்ப பிரச்சனை காரணமாகவும் மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு, மன அழுத்தத்திற்கான சிகிச்சை பெற்று வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று இரவு சுவிசேஷராஜ், முத்தையாபுரம் காவல்நிலையம் சென்று உறவினர் தனது பைக் மற்றும் செல்போனை உடைத்துவிட்டதாக கூறி, அதற்காக புதிதாக வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என கூறியுள்ளார். அவர் மது போதையில் இருந்ததால் காலையில் காவல் நிலையம் வரும்படி போலீசார் கூறியதாக கூறப்படுகிறது.

பிரியாணி கடை உரிமையாளர் சுவிசேஷராஜ்
பிரியாணி கடை உரிமையாளர் சுவிசேஷராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிலையில் காவல் நிலையம் முன்பாக, திடீரென்று தான் கொண்டு வந்திருந்த மண்ணெண்ணெயை எடுத்து சுவிசேஷராஜ் தனது உடலில் ஊற்றி தீ வைத்துள்ளார். முத்தையாபுரம் காவல் நிலைய போலீசார் தீயை அணைத்து, மருத்துவ சிகிச்சைக்காக அவரை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளித்தும் பலன் அளிக்காமல் இன்று காலை சுவிசேஷராஜ் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

தற்கொலை எண்ணம் தோன்றுகிறதா?

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.

