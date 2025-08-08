Essay Contest 2025

வேலூரில் கனமழை: வெள்ளத்தில் இடிந்த தரைப்பாலம் - விவசாயிகள் வேதனை! - BRIDGE COLLAPSE IN VELLORE

வேலூரில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக அம்முண்டி பகுதியில் அதிகபட்சமாக 80.20 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.

வெள்ளத்தில் இடிந்த தரைப்பாலம்
வெள்ளத்தில் இடிந்த தரைப்பாலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2025 at 3:14 PM IST

வேலூர்: வேலூர் மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக பாண்டியன் மடுவு கால்வாய் பகுதியில் உள்ள தரைப்பாலம் இடிந்து சேதமடைந்தது. இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றச்சாட்டுகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதில், 3 நாட்களுக்கு வேலூர் உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது.

இந்த நிலையில், நேற்று (ஆகஸ்ட் 7) வேலூர் மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழையால் பல்வேறு பகுதிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதில் காட்பாடி அருகே அம்முண்டி கிராமம் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அங்குள்ள அம்முண்டி சர்க்கரை ஆலை பகுதியில் அதிகபட்சமாக 80.20 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.

இந்த கனமழையால் பாண்டியன் மடுவு கால்வாயில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியதுடன், அதன் மீது கட்டப்பட்டிருந்த தரைப்பாலம் இடிந்து சேதமடைந்தது. பாலம் இடிந்துள்ளதால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாயுள்ளனர்.

வெள்ளத்தில் இடிந்த தரைப்பாலம்
வெள்ளத்தில் இடிந்த தரைப்பாலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இந்த பாலம் குறித்து பலமுறை அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், மழையால் பாலம் இடிந்துள்ளது. எனவே, இடிந்த தரைப்பாலத்தை நிலைத்தன்மை கொண்ட புதிய பாலமாக கட்டிக்கொடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இது குறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இது குறித்து அம்முண்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி ராஜேந்திரன் கூறியதாவது, “எங்கள் நிலத்திற்கு பாண்டியன் மடுவு கால்வாயை கடந்து தான் செல்ல வேண்டும். தற்போது மழையால் தரைப்பாலம் முற்றிலும் உடைந்து விழுந்து விட்டது. பாலம் பல மாதங்களாகவே மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்தது. தற்போது மழை காரணமாக பாலம் முற்றிலும் உடைந்துள்ளது. எனவே, மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்தார்.

