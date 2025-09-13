BREAKING: வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாத திமுகவுக்கா உங்கள் வாக்கு? திருச்சியில் விஜய் கேள்வி!
தவெக தலைவர் விஜய், திருச்சியில் நடைபெற்று வரும் முதல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் பேசி வருகிறார்.
Published : September 13, 2025 at 3:04 PM IST
திருச்சி: கடந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலின் போது அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றித் தராத திமுகவுக்கா உங்கள் வாக்கு? என்று திருச்சியில் நடைபெற்ற தவெகவின் முதல் பிரச்சாரத்தில் அதன் தலைவர் விஜய் கேள்வி எழுப்பினார்.
தவெக தலைவர் விஜய்யின் முதல் பிரச்சாரம் திருச்சியில் இன்று தொடங்கியது. இதனையொட்டி, சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் அவர் இன்று காலை திருச்சி வந்தடைந்தார். திருச்சி விமான நிலையத்தில் அவரை பார்ப்பதற்காக, வெளியே ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் குவிந்திருந்தனர். இதில், பலர் தடுப்புகளை தாண்டி செல்ல முயன்றதால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அவர்களை போலீசார் தடுத்தனர். பின்னர், விமான நிலையத்தில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக பிரச்சார வாகனத்தில் விஜய், கூட்டம் நடைபெறும் பாலக்கரை மரக்கடை பகுதிக்குச் சென்றார்.
சாலைகளின் இருபுறங்களிலும் வாகனங்கள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் குவிந்ததால், திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து 8 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள பாலக்கரை மரக்கடை பகுதிக்கு விஜய் பிரச்சார வாகனம் செல்ல சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆனது. அங்கு எம்ஜிஆர் சிலை அருகே நிறுத்தப்பட்ட வாகனத்தில் இருந்தவாறு பொதுமக்கள் மத்தியில் விஜய் பேசினார்.
அப்போது அவர், "திருச்சியில் தொடங்கிய எல்லாமே திருப்புமுனையாக அமையும் என்று சொல்வார்கள். 1956-ல் தேர்தலில் திருச்சியில் தான் போட்டியிட அண்ணா விரும்பினார். எம்ஜிஆர் 1974-ல் அதிமுக முதல் மாநாட்டை முதலில் திருச்சியில் தான் நடத்த வேண்டும் என்று நினைத்தார். பெரியார் வாழ்ந்த மண். மலைக்கோட்டை பிள்ளையாரை தந்தது திருச்சி மாநகரம். இன்று அனைவரையும் பார்க்கும் போது மனதிற்குள் பரவசம் வருகிறது" என்றார்.
மைக்கில் திடீர் பிரச்சனை
அவர் பேசிக் கொண்டிருந்த போது மைக்கில் திடீர் பிரச்சனை ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து, அவர் பேசியது அங்கு கூடியிருந்த தொண்டர்களுக்கு கேட்கவில்லை. தொண்டர்கள் கூச்சலிடவே, உடனடியாக வேறு ஒரு மைக்கை எடுத்து விஜய் பேசத் தொடங்கினார். ஆனால், அதுவும் அங்கிருக்கும் தொண்டர்களுக்கு கேட்கவில்லை. உடனே, தொண்டர்கள் தொடர்ந்து குரல் எழுப்பிக் கொண்டே இருந்தனர். இதனால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.
திமுகவுக்கா உங்கள் வாக்கு?
இதற்கிடையே, பிரச்சார வாகனத்தின் மேல் நடந்தவாறு தொண்டர்களை பார்த்து விஜய் பேசினார். அப்போது அவர், "எங்களால் என்ன செய்து தர முடியுமோ அதனை தான் தேர்தல் வாக்குறுதிகளாக அளிப்போம். கடந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலின் போது அளித்த வாக்குறுதிகளை திமுக நிறைவேற்றித் தரவில்லை. வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றித் தராத திமுகவுக்கா உங்கள் வாக்கு?
தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால் மக்களின் அடிப்படை பிரச்சனைகள், சட்டம் ஒழுங்கு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு போன்றவற்றில் எந்த சமரசமும் செய்து கொள்ளாது. மகளிர் உதவித் தொகை அனைவருக்கும் கிடைக்கவில்லை" என்று குற்றம்சாட்டினார்.