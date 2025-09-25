ETV Bharat / state

கல்விக்கு தடை ஏற்படுத்த ஒன்றிய அரசு முயற்சிக்கிறது! முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு!

‘கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ விழாவில், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு
Published : September 25, 2025 at 8:30 PM IST

சென்னை: கல்விக்கு தடை ஏற்படுத்த ஒன்றிய அரசு முயற்சிக்கிறது என்று சென்னையில் நடைபெற்ற கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டினார்.

சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் ‘கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ என்ற தலைப்பில், தமிழ்நாடு அரசு கல்வியில் செய்த சாதனைகள், சிறப்புகள் குறித்த மாபெரும் கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது. நான் முதல்வன், தமிழ் புதல்வன், புதுமைப்பெண் உள்ளிட்ட 7 திட்டங்களை உள்ளடக்கி இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இந்த ‘கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ விழாவில், தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தார்.

தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டியை வரவேற்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டியை வரவேற்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்

காலை உணவுத் திட்டம்

விழா தொடங்கியவுடன், தமிழ்நாடு அரசின் காலை உணவுத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைந்து வரும் குழந்தைகளில் சிலர் மேடைக்கு வரிசையாக அழைத்து வரப்பட்டனர். அப்போது அவர்கள், காலை உணவுத் திட்டம் எவ்வாறு தங்களது காலை பசியை போக்குகிறது என்று மழலை மொழியில் பேசி அரங்கத்தில் இருந்தவர்களை ஆச்சரியப்படுத்தினர். அந்த குழந்தைகள் அனைவரும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர். அப்போது கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு நிகழ்ச்சி குறித்து 96 திரைப்படத்தின் இயக்குநர் பிரேம்குமார் பேசினார்.

காலை உணவுத் திட்டப் பயனாளிகளான மழலைகள்
காலை உணவுத் திட்டப் பயனாளிகளான மழலைகள்

நான் முதல்வன் திட்டம்

தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அரசின் ’நான் முதல்வன்’ திட்டம் குறித்து ஒரு குறும்படம் திரையிடப்பட்டது. மேலும், ’நான் முதல்வன்’ திட்டத்தால் பயன் அடைந்த மாணவ, மாணவிகளில் சிலர் மேடையேறினர். அப்போது இந்த திட்டத்தின் இயக்குநர்களில் ஒருவரான சாந்தி விளக்கம் அளித்தார். நாட்டிலேயே கல்லூரி பாடத்தில் ஒன்றாக ’நான் முதல்வன்’ திட்டம் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார்.

ஆண்டுதோறும் 10 லட்சம் பேருக்கு திறன் வளர்ப்பு என்ற இலக்குடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ’நான் முதல்வன்’ திட்டம் தற்போது ஆண்டுக்கு 14 லட்சம் பேருக்கு பயிற்சி அளித்து சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றார். இதுவரை சுமார் 43 லட்சம் மாணவ, மாணவிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சாந்தி பெருமிதத்துடன் கூறினார்.

தந்தையிடம் முதல் மாத சம்பளத்தை கொடுத்து வாங்கிய மாணவி
முதல் மாத சம்பளத்தை தந்தையிடம் கொடுத்து பெற்றுக் கொண்ட மாணவி

’நான் முதல்வன்’ திட்டத்தின் மூலம் மாணவ, மாணவிகளை வெளிநாடுகளுக்கு பயிற்சிக்காக அனுப்பினால், அவர்கள் வேலையுடன் திரும்பி வருவதாகவும் கூறினார். தொடர்ந்து பேசிய மாணவர்கள் ’நான் முதல்வன்’ திட்டம் மூலம் தாங்கள் அடைந்த பயன்களை பட்டியலிட்டனர். அப்போது ஒரு மாணவி, நான் முதல்வன் திட்டத்தின்கீழ் பயிற்சி பெற்றதால் கிடைத்த வேலை மூலம் கிடைத்த முதல் மாத சம்பளத்தை மேடையில், தனது தந்தையிடம் கொடுத்து பெற்றுக் கொண்டது மிகவும் நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது.

அப்போது நீதியரசர் சந்துரு, தமிழ்நாட்டின் கல்வி வளர்ச்சி குறித்து பட்டியலிட்டு பேசினார்.

’லப்பர் பந்து’ திரைப்படத்தின் இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து, தான் படித்த போது பள்ளிகளில் சத்துணவு சாப்பிட்டதையும், இலவச பஸ் பாஸிஸ் பயணம் செய்ததையும் நினைவு கூர்ந்தார். டெண்டுல்கர் படித்தாரா? இளையராஜா படித்தாரா? என்று மாணவர்களின் மனதை திசை திருப்புவார்கள். ஆனால் யாரும் நம்ப கூடாது என்று மாணவர்களை கேட்டுக் கொண்டார்.

பட்டிமன்ற பேச்சாளர் பாரதி பாஸ்கர் பேசுகையில், ’நான் முதல்வன்’ திட்டம் மிகவும் தேவையான மிகச் சரியான திட்டம் என்று குறிப்பிட்டார். திறன், வேலைவாய்ப்பு, தன்னம்பிக்கை போன்றவற்றை மாணவ, மாணவிகளுக்கு ’நான் முதல்வன்’ திட்டம் வழங்கியிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து இயக்குநர்கள் மிஷ்கின், குமாரராஜா தியாகராஜன் ஆகியோர் பேசினர்.

விளையாட்டில் சாதித்த தமிழ்நாடு

பின்னர், தமிழ்நாட்டில் இருந்து உலக அளவில் நடைபெற்ற விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சாதனை படைத்தவர்கள் மேடைக்கு வந்தனர். அப்போது மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே உள்ள திடியன் உச்சபட்டியை சேர்ந்த மனோஜ் பேசுகையில், "என்னை போன்ற மாற்றுத்திறனாளி வீரர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு உதவிகளை செய்து வருகிறது. திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு எங்களுக்கு பணப் பிரச்சனை இல்லை. அதனை பற்றி கவலைப்படாமல் தற்போது விளையாட்டில் கவனம் செலுத்தி வெற்றிகளை குவித்து வருகிறோம். எனது திருமணத்தை எங்களது ஊருக்கே வந்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நடத்தி வைத்தார்" என்றார்.

மேடையில் பேசிய மாற்றுத்திறனாளி வீரர் மனோஜ்
மேடையில் பேசிய மாற்றுத்திறனாளி வீரர் மனோஜ்

அப்போது, பேசிய இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ், "கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு என்ற தலைப்பே பெருமையாக உள்ளது. எனது வாழை திரைப்படம் வெளியான நிலையில், அமெரிக்கா சென்றிருந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திரைப்படத்தை பாராட்டி பேசினார். சிறுவயதிலேயே நான் பசியால் திருடக் கற்றிருந்தேன். பசியால் ஏராளமானோர் படிப்பை நிறுத்தி இருக்கிறார்கள். மேலும், பள்ளிகளின் பெயரில் இருந்த சாதியை நீக்கிய முதலமைச்சருக்கு நன்றி" என்றார். மேலும், கிரிக்கெட் வீரர் நடராஜன் பேசினார்.

புதுமைப் பெண் மற்றும் தமிழ் புதல்வன் திட்டங்கள்

தமிழ் புதல்வன் மற்றும் புதுமைப் பெண் திட்டங்களில் பயன் அடைந்தவர்களில் சில மாணவ, மாணவிகள் மேடையேறி தங்களது கருத்துகளை பகிர்ந்து கொண்டனர். அப்போது மாணவி ஒருவர் புதுமைப் பெண் திட்டத்தை பட்டமேற்படிப்புக்கும் விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்றார். அந்த மாணவியை அழைத்து பாராட்டி பரிசு கொடுத்த முதலமைச்சர் அவருடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார்.

பின்னர் பேசிய நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், "கல்வி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டது இதுவே முதல் முறை. இங்குள்ள மாணவர்களிடம் எப்படியாவது படித்து முன்னேற வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தைப் பார்கிறேன். ஒவ்வொரு மாணவ, மாணவியும் தெரிவித்த கதைகள் தன்னம்பிக்கை அளிக்கிறது. ஒருவர் படித்தால், அடுத்து வரும் தலைமுறை நன்றாக இருக்கும் என்பதற்கு நானே உதாரணம்" என்றார்.

அரசுப் பள்ளிகளில் படித்து சாதனை படைத்தவர்கள்

பின்னர் ஐஐடி, கடல்சார் படிப்பு, மருத்துவம், பொறியியல், சட்டம் போன்ற உயர் படிப்புகளில் சேர்ந்த அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் மேடைக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். அவர்கள் கருத்துகளை பகிர்ந்து கொண்டனர்.

இயக்குநர் வெற்றிமாறன்

தொடர்ந்து பேசிய இயக்குநர் வெற்றிமாறன், கல்வியை பறிக்க வேண்டும் என்று சிலர் நினைக்கின்றனர் என்றும் அதனை விடக் கூடாது என்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு கடந்த 4 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது என்றார்.

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்

நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "கல்வி ஒன்றே அழிக்க முடியாத சொத்து என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறுவார். கல்வி மாணவர்களின் சொத்து என்றால், மாணவ, மாணவிகள் அனைவரும் இந்த மாநிலத்தின் சொத்து. காலை உணவுத் திட்ட விரிவாக்கம் தொடர்பான நிகழ்ச்சியில் பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் கலந்து கொண்டார்.

நாட்டிலேயே முதன் முதலாக பள்ளி மாணவர்களுக்கு உணவு கொடுத்தது தமிழ்நாடு தான். மாணவ, மாணவிகளின் படிப்பு பள்ளியோடு நின்று விடக் கூடாது என்பதற்காகவே புதுமைப்பெண் மற்றும் தமிழ்புதல்வன் திட்டம். இந்த திட்டங்களின் மூலம் இந்த ஆண்டு 15,000 பேர் கல்லூரிகளில் சேர்ந்துள்ளனர். கல்விக்கு மட்டுமின்றி உடற்கல்விக்கும், விளையாட்டுக்கும் திராவிட மாடல் அரசு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறது. திராவிட மாடல் அரசு கொண்டு வந்த நான் முதல்வன், தமிழ் புதல்வன், புதுமைப்பெண் உள்ளிட்ட திட்டங்களை யாராலும் மாற்ற முடியாது" என்றார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு

நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசுகையில், "இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு முக்கிய காரணம். எங்களை பாராட்டிக் கொள்வதற்காக அல்ல. இன்றைக்கு மாணவ, மாணவிகளை பாராட்டுவதைப் பார்த்து அடுத்து வரும் மாணவர்கள் ஊக்கம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக தான்.

பல பணிகளுக்கு இடையே இங்கு வந்துள்ள தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டிக்கு நன்றி. தமிழ்நாட்டைப் போலவே தெலங்கானாவிலும் மகாலெட்சுமி திட்டம் என்ற பெயரில் மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து பயண திட்டதை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறார் ரேவந்த் ரெட்டி. அதே போல் தெலங்கானா மாநிலத்தில் செயல்படுத்தப்படும் நல்ல திட்டங்களையும் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்த தயாராக உள்ளோம். இது தான் நல்ல அரசியலுக்கான சூழல்.

போராட்டத்தால் உருவான தெலங்கானா மாநிலத்தை, போராட்ட குணத்துடன் இளம் தலைவர் ராகுல்காந்தியின் பிரதிநிதியாக வழிநடத்தி வருகிறார் ரேவந்த் ரெட்டி. அதற்காக அவருக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

மாணவ, மாணவிகள் படித்து முன்னேறுவதால் உங்களது குடும்பமும் முன்னேறும். குடும்ஙகள் முன்னேறினால் மாநிலங்கள் முன்னேறும். மாநிலங்கள் முன்னேறினால் நாடு முன்னேறும்.

ஆயிரம் ஆண்டுகளாக சாதி எனும் கால் முளைத்த சதி, இந்த சமூகத்தை ஆட்கொண்டதால் நம்முடைய கல்வி வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டது. வரலாறு நெடுக இந்த ஆதிக்கத்துக்கு எதிராக, கலகம் செய்த புரட்சியாளர்கள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள். அந்த தொடர்ச்சியின் உச்சமாக திராவிட இயக்கம், தமிழ் மண்ணில் நிகழ்த்திய புரட்சிதான், இன்றைக்கு நாம் இந்தளவுக்கு வேகமாக நடைபோட காரணமாக இருக்கிறது.

அன்றைக்கு, சென்னை மாகாணப் பள்ளிகளில், மதிய உணவுத் திட்டத்தை நீதிக்கட்சி அறிமுகப்படுத்தியது. தொடர்ந்து, பெருந்தலைவர் காமராசர் தமிழ்நாடு முழுவதும் பள்ளிகளில் மதிய உணவுத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற அனைவரையும் எப்பாடுபட்டாவது பள்ளிகளுக்கு அழைத்து அவர்களை படிக்க வைக்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகதான். அதுதான், படிப்படியாக வளர்ந்து இன்றைக்கு நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு கொண்டு வந்திருக்கின்ற காலை உணவுத் திட்டமாக உருப்பெற்றிருக்கிறது.

தொடக்கக் கல்வி முடித்துக் கொண்டு, மேல்நிலைக் கல்விக்கு செல்லக்கூடிய மாணவர்களுக்கு போக்குவரத்து வசதி ஒரு தடையாக இருக்கக் கூடாது என்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக நான் முதன்முதலாக அவையில் எடுத்து வைத்த கோரிக்கையை ஏற்று, இலவச பஸ் பாஸ் திட்டத்தை அன்றைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி அறிமுகப்படுத்தினார். அடுத்து, கல்லூரிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கல்லூரிக் கல்விக்கு செல்வதற்கு முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்கு ஃபீஸ் இல்லை என்று சொன்னார்.

அனைத்து சமூகத்தினருக்கும் கல்விச் சாலைகளில் இடம் கிடைக்க, இடஒதுக்கீட்டை உயர்த்தினார். இப்படி, ஏராளமான போராட்டங்கள் நிறைந்தது நம்முடைய கல்விப் பயணம். இந்தப் பயணத்தை அடுத்தக் கட்டத்துக்கு கொண்டு போகத்தான், நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு நான்கு ஆண்டுகளாக புதுமைப்பெண் திட்டம், தமிழ்ப்புதல்வன் திட்டம், நான் முதல்வன் திட்டம், மாடல் ஸ்கூல்ஸ், ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள், விளையாட்டுத் துறைக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்தும் திட்டங்கள் என்று ஏராளமான திட்டங்களை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறோம்!

ஒரு வேளை உணவு தருவதாலோ, மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தருவதாலோ, "என்ன பெரிய மாற்றம் வந்துவிடும்?" என்று சிலர் நினைக்கலாம். காலை உணவுத் திட்டம் அறிமுகம் செய்ததில் இருந்து, மாணவர்களுடைய வருகை அதிகரித்திருக்கிறது. புதுமைப்பெண், தமிழ்ப்புதல்வன் திட்டங்கள் செயல்பாட்டிற்கு வந்ததில் இருந்து, ப்ளஸ் 2 முடித்த மாணவர்களில் 75 விழுக்காடு மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் சேருகிறார்கள். குறிப்பாக, பெண்கள் உயர்கல்வியில் சேருவது அதிக அளவில் முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறது.

அரசுப் பள்ளியில் படித்த ஆயிரத்து 878 மாணவர்கள் கடந்த 4 ஆண்டுகளில், முதன்மை உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு படிக்கச் சென்றிருக்கிறார்கள்.

இன்றைக்கு கல்வியில், தமிழ்நாடு பெற்றிருக்கின்ற எழுச்சி, இந்தியாவில் இருக்கின்ற பல மாநிலங்களை திரும்பி பார்க்க வைத்திருக்கிறது. நம்முடைய திட்டங்களை அவர்கள் மாநிலங்களில் செயல்படுத்த ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த எழுச்சியை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் தான் கல்விக்கு தடை ஏற்படுத்தலாம் என்று ஒன்றியத்தில் நினைக்கிறார்கள். நம்முடைய வளர்ச்சியைப் பார்த்து, ஒதுக்க முடியாமல், தடை ஏற்படுத்துகின்ற சிலருக்கு பயத்தை வர வைக்க வேண்டும்.

நிச்சயம் நம்முடைய திட்டங்களாலும், உங்களுடைய சாதனைகளாலும் அது நடைபெறும். என்னுடைய இலக்கு… அனைவருக்கும் கல்வி. அனைவருக்கும் உயர்தரக் கல்வி. கல்வி நிலையங்களுக்குள்ளே எந்த காரணத்தாலும், எவர் ஒருவரும் வராமல் இருக்கக் கூடாது. தடுக்கப்படக் கூடாது.

மாணவர்களான உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்வது ஒன்றே ஒன்றுதான்… நம்முடைய அரசு உருவாக்கித் தரக்கூடிய வாய்ப்புக்களை எல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டு உயர, உயர பறக்கவேண்டும். அதைப் பார்த்து நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடையவேண்டும். அப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சியைத் தான் இங்கே பேசிய பலர் கொடுத்திருக்கிறீர்கள். இனியும் கொடுத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். நீங்கள்
UG முடித்துவிட்டு வேலைக்குச் சென்றாலும், நல்ல வேலையில் Top Position-னில் சென்று இருந்தாலும், PG-யையும் படிக்க வேண்டும். ஆராய்ச்சிப் படிப்புக்கும் செல்ல வேண்டும்.

உலகம் மிகவும் பெரியது. உங்களுடைய வெற்றி அனைத்து திசைகளிலும் எதிரொலிக்க வேண்டும். நீங்கள் தொடர்ந்து படியுங்கள்… உங்களுடைய படிப்புக்குத் துணையாக உங்களுக்கான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கு இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் இருக்கிறேன். கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு, கல்வியிலேயே உயர்ந்த தமிழ்நாடாக மாறவேண்டும். மாறும். நிச்சயமாக மாற்றுவோம்.

இவ்வாறு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

