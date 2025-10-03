ETV Bharat / state

முதல்வர் இல்லம், நடிகை த்ரிஷா வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்- காலையிலேயே பரபரப்பான சென்னை!

வி.பி.என் பயன்படுத்தி இந்த வெடிகுண்டு மிரட்டலை சில விஷமிகள் விடுத்து வருவதால் அவர்களை கண்டுபிடிப்பதில் சிக்கல் நீடிப்பதாகவும் போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

கோப்பு படம்
கோப்பு படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2025 at 12:47 PM IST

சென்னை: ஆளுநர் மாளிகை, முதல்வர் இல்லம், நடிகை த்ரிஷா வீடு உள்ளிட்ட ஐந்து இடங்களுக்கு இன்று காலை அடுத்தடுத்து வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுவிக்கப்பட்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னை விமான நிலையம், பள்ளி கல்லூரிகள், மருத்துவமனைகள்,கோயில்கள், முக்கிய பிரமுகர் வீடுகளுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்படுவது தொடர் நிகழ்வாக இருந்து வருகிறது.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்புகூட சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வானிலை ஆய்வு மையம் அலுவலகம் ஜிஎஸ்டி அலுவலகம் உள்ளிட்டவைகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் வெடிகுண்டு விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி இருந்தது.

இந்த நிலையில் இன்று அதிகாலை சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு மின்னஞ்சல் ஒன்று வந்துள்ளது. அதை பார்த்தபோது அதில், சென்னையில் உள்ள நடிகை த்ரிஷாவின் இல்லத்தில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டு இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இதையடுத்து உடனடியாக சென்னை தேனாம்பேட்டை போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு தேனாம்பேட்டையில் உள்ள த்ரிஷாவின் இல்லத்திற்கு மோப்பநாயுடன் சென்ற வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் அங்கு சுமார் ஒரு மணி நேரம் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். இருப்பினும் அங்கு வெடிகுண்டு எதுவும் கண்டறியபடவில்லை. இதையடுத்து இந்த மிரட்டல் புரளி என்று தெரிய வந்தது. மணி நேரம் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். இதுகுறித்து தேனாம்பேட்டை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

அதேபோல் மீண்டும் டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு வந்த மின்னஞ்சலில் தமிழ்நாடு முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் இல்லம், சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகை, சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகமான கமலாலயம், நடிகர் எஸ் வி சேகர் இல்லம் உள்ளிட்ட இடங்களில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டிருந்துள்ளது.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அதிகாரிகள் உடனடியாக அந்தந்த காவல் நிலைய போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்து உடனடியாக மோப்பநாய் உதவியுடன் வெடிகுண்டு செயலிழக்கும் நிபுணர்களுடன் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று தீவிர சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

ஆனால் அனைத்து இடத்திலும் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வெறும் புரளி என தெரியவந்தது. இந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையங்களில் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த மர்ம மின்னஞ்சல் எந்த முகவரியில் இருந்து அனுப்பப்பட்டுள்ளது ஐபி முகவரி என்ன என்பது குறித்து சைபர் கிரைம் போலீசார் உதவியுடன் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

மேலும் மர்ம நபர்கள் வி. பி. என் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இந்த வெடிகுண்டு மிரட்டலை விடுத்து வருவதால் அவர்களை கண்டுபிடிப்பதில் சிக்கல் நீடிப்பதாகவும் போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து போலீசார் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

