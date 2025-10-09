தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டிற்கு மீண்டும் வெடிகுண்டு மிரட்டல்!
நீலாங்கரையில் உள்ள தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது தொடர்பாக போலீசார் தீவிரசோதனை மேற்கொண்டனர்.
Published : October 9, 2025 at 10:10 AM IST
சென்னை: சென்னை கிழக்குக் கடற்கரைச் சாலை நீலாங்கரையில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் வீட்டுக்கு இன்று அதிகாலை வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்துள்ளது. சென்னை காவல் துறை கட்டுப்பாட்டு அறையை செல்ஃபோனில் தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர், விஜயின் இல்லத்தில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக கூறிவிட்டு தொலைபேசி இணைப்பை துண்டித்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து விஜய் வீட்டுக்கு விரைந்த போலீசார், அங்கு அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர். அதில் வெடிகுண்டு எதுவும் சிக்கவில்லை. விஜய் வீட்டில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வந்த தகவல் புரளி எனவும் தெரிய வந்தது. இந்த புரளியை கிளப்பிய மர்ம நபர் யார் என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதேபோல், சில வாரங்களுக்கு முன்பும் விஜய் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு வைத்துள்ளதாக காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் கிடைத்தது அப்போதும் காவல்துறையினர் விஜய் வீட்டில் சோதனை செய்ததில் அது புரளி என தெரியவந்தது.
சில தினங்களுக்கு முன் விஜய் வீட்டு மொட்டைமாடியில் விஜயை பார்ப்பதற்காக ஒரு நபர் இருந்துள்ளார். அவரை நீலாங்கரை போலீசார் மீட்டு விசாரித்ததில் அவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்று தெரிய வந்தது. அதையடுத்து அவரை கீழ்ப்பாக்கம் மனநல காப்பகத்தில் போலீசார் சேர்த்தனர்.
கடந்த 3-ம் தேதி, சென்னையில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகை, முதல்வர் இல்லம், நடிகை த்ரிஷா வீடு உள்ளிட்ட ஐந்து இடங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுவிக்கப்பட்டது. இதனால் அன்றைய தினம் காலையிலேயே சென்னை மாநகரம் பரபரப்பானது. விசாரணையின் முடிவில் இந்த மிரட்டல்கள் புரளி என்பது தெரிய வந்தது.
முன்னதாக, சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வானிலை ஆய்வு மையம், ஜிஎஸ்டி அலுவலகம் உள்ளிட்டவைகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் வெடிகுண்டு விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தி இருந்தது.
சென்னை விமான நிலையம், பள்ளி, கல்லூரிகள், மருத்துவமனைகள்,கோயில்கள், முக்கிய பிரமுகர் வீடுகளுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்படுவது தொடர் நிகழ்வாக இருந்து வருகிறது. இருப்பினும் இந்த செயலில் ஈடுபடும் விஷமிகளை கைது செய்வதில் தொழில்நுட்பரீதியாக சவால்கள் இருப்பதாக சைபர் குற்றப்பிரிவு போலீசார் தெரிவித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.