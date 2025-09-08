ETV Bharat / state

BREAKING: தலைமைச் செயலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்! தீவிர சோதனை

சென்னை தலைமைச் செயலகத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை தலைமைச் செயலகம்
சென்னை தலைமைச் செயலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 11:48 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 12:05 PM IST

1 Min Read

சென்னை: சென்னை தலைமைச் செயலகத்திற்கு இன்று மர்ம நபர்கள் தொலைபேசி மூலமாக வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்தனர். இதையடுத்து, ஊழியர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, அவர்கள் அனைவரும் அங்கிருந்து வெளியேறினர். இந்நிலையில் வெடிகுண்டு நிபுணர்களுடன் வந்த போலீசார், அங்கு தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகைக்கும் மர்ம நபர் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்துள்ளதால் இரண்டு இடங்களிலும் காவல் துறையினர் மற்றும் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: சென்னை திரும்பிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் - ரூ.15,000 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டதாக பெருமிதம்
Last Updated : September 8, 2025 at 12:05 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

சென்னை தலைமைச் செயலகம்வெடிகுண்டு மிரட்டல்BOMB THREATTN SECRETARIAT BULIDINGBOMB THREAT TN SECRETARIAT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.