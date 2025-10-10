ETV Bharat / state

சென்னையில் பிரபல ஐடி நிறுவனங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்!

சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடப்பட்டதால் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் பல்வேறு இடங்களில் சோதனை செய்து வருகிறார்கள்.

ஐடி நிறுவனங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்
ஐடி நிறுவனங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 10, 2025 at 5:08 PM IST

சென்னை: சோழிங்கநல்லூர் பகுதியில் உள்ள பிரபல ஐடி நிறுவனத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்த நிலையில், போலீசார் அப்பகுதியில் தீவிர சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள்.

சோழிங்கநல்லூர் மற்றும் துரைப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள பிரபல ஐடி நிறுவனத்தில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளதாக இன்று காலை இமெயில் மூலம் மிரட்டல் வந்துள்ளது. இதனை தொடர்ந்து, வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள பிரபல ஐடி நிறுவனத்தில் காலை 9 மணியிலிருந்து சோதனை செய்து வருகின்றனர்.

இதேபோல், சென்னையில் உள்ள பல்வேறு இடங்களுக்கும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளதால் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் பல்வேறு இடங்களில் சோதனை செய்து வருகிறார்கள். இதனால் துரைப்பாக்கத்தில் உள்ள ஐடி நிறுவனத்திற்கு இன்னும் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் வரவில்லை. சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள பிரபல ஐடி நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் ஊழியர்களை வெளியே அனுப்பாமல் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் இந்த சோதனையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள ஐடி நிறுவனத்தில் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனை செய்யும் இடத்தில் செம்மஞ்சேரி போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வெடிகுண்டு நிபுணர்களின் சோதனை முடிந்த பிறகே எதற்காக வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடப்பட்டது என்பது பற்றி முழு விவரம் தெரியும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இமெயில் எந்த முகவரியில் இருந்து அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து சைபர் கிரைம் போலீசார் உதவியுடன் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

முன்னதாக, கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு சென்னையில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகை, முதல்வர் இல்லம், நடிகை த்ரிஷா வீடு உள்ளிட்ட ஐந்து இடங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

