”ஐபிஎல் போட்டிகள் நடந்தால் ரத்த ஆறு ஓடும்”... வெடிகுண்டு மிரட்டலால் சென்னையில் பரபரப்பு! - CHENNAI BOMB THREAT

சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

Published : May 9, 2025 at 7:07 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 8:47 PM IST

சென்னை: சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகள் கடந்த மார்ச் 22 ஆம் தேதி தொடங்கி நாடு முழுவதும் பல்வேறு கிரிக்கெட் மைதானங்களில் நடைபெற்று வந்தன. இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட 10 அணிகள் பங்கேற்று விளையாடி வந்தன. இந்நிலையில் இந்தியா, பாகிஸ்தான் எல்லையில் போர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. இதனையடுத்து ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகள் நடத்துவது பாதுகாப்பு இல்லை என்பதால் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு ஐபிஎல் போட்டிகள் இடைநிறுத்தம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. மேலும் வரும் திங்கட்கிழமை (மே.12) சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் விளையாட இருந்தன. இதனிடையே சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்திற்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தின் நிர்வாக அலுவலகத்தின் மின்னஞ்சலுக்கு பாகிஸ்தான் ஜேகே வெப் என்ற பெயரில் இந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் ”சென்னை சேப்பாக்கம் சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஐபிஎல் போட்டிகள் நடத்தினால் சிந்தூர் தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக வெடிகுண்டு வைக்கப்படும் எனவும், மைதானத்தில் ரத்த ஆறு ஓடும்” எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

