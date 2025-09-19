ETV Bharat / state

நடுவானில் வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. சென்னையில் அவசரமாக தரையிறங்கிய இண்டிகோ விமானம்!

முழுமையான சோதனைக்கு பிறகே விமானம் தாய்லாந்து நாட்டிற்கு புறப்பட்டு செல்லும் என சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவித்துள்ளனர்.

விமானத்திற்குள் நடக்கும் வெடிகுண்டு சோதனை
விமானத்திற்குள் நடக்கும் வெடிகுண்டு சோதனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 19, 2025 at 11:32 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 11:39 PM IST

சென்னை: மும்பையில் இருந்து 182 பேருடன் தாய்லாந்து நாட்டிற்கு புறப்பட்டு சென்ற இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்த போது திடீரென வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்ததால் அவசரமாக சென்னையில் தரையிறக்கப்பட்டது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம், மும்பை விமான நிலையத்தில் இருந்து தாய்லாந்து நாட்டின் புக்கெட் நகருக்கு இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் இன்று மாலை (செப்.19) புறப்பட்டு சென்றது. அந்த விமானத்தில் 176 பயணிகள், 6 விமான ஊழியர்கள் என 182 பேர் அந்த விமானத்தில் பயணித்தனர்.

இதையடுத்து விமானம் இன்று இரவு நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்த போது மும்பை விமான நிலையத்திற்கு வந்த ஒரு மர்ம மின்னஞ்சலில், அந்த விமானத்தின் கழிவறையில் பயங்கர சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு மறைத்து வைக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும், அந்த விமானம் நடுவானில் வெடித்து சிதறும் எனவும் குறிப்பிட்டு இருந்தது.

இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த மும்பை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகள் உடனடியாக அந்த விமானத்தை தீவிரமாக டிராக் செய்ய தொடங்கினர். அப்போது அந்த விமானம் சென்னை விமான நிலையத்தை தாண்டி பறந்து கொண்டிருப்பது தெரிய வந்தது.

பின்னர் உடனடியாக சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு, அந்த விமானத்தை அவசரமாக சென்னையில் தரையிறக்க வேண்டிய சூழல் குறித்து தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் விமானியையும் தொடர்பு கொண்டு விமானத்தை உடனடியாக சென்னை விமான நிலையத்தில் தரையிறக்கும்படி தகவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

இதையடுத்து இன்று இரவு 7:30 அளவில் அந்த விமானம் அவசரமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் தரையிறக்கப்பட்டது. உடனடியாக சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள், மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள் மற்றும் மோப்பநாய் உதவியுடன் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் விரைந்து சென்று விமானத்தில் இருந்த அனைத்து பயணிகளையும் பத்திரமாக கீழே இறக்கினர்.

விமானத்தில் இருந்து இறக்கிவிடப்பட்ட பயணிகள்
விமானத்தில் இருந்து இறக்கிவிடப்பட்ட பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையடுத்து மோப்பநாய் உதவியுடன் வெடிகுண்டு கருவிகளைக் கொண்டு விமானத்தில் ஏறி முழுவதும் தீவிரமாக சோதனை செய்தனர். விமானத்தின் எஞ்சின்கள் கழிவறை, விமான இருக்கைகள் மற்றும் விமானி அமரும் இடம் உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளையும் முழுவதுமாக சோதனை செய்து செய்தனர். ஆனால், இதுவரை நடத்தப்பட்ட சோதனையில் எந்த ஒரு மர்ம பொருட்களோ? வெடிபொருட்களோ? கண்டுபிடிக்கவில்லை.

மேலும் தொடர்ந்து விமானத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், இந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் மின்னஞ்சல் வெறும் புரளியாக இருக்கும் எனவும் அதிகாரிகள் தரப்பில் சொல்லப்படுகிறது, ஆனாலும் முழுமையான சோதனைக்கு பிறகே விமானம் தாய்லாந்து நாட்டிற்கு புறப்பட்டு செல்லும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் சென்னை விமான நிலையத்தில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.

