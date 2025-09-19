ETV Bharat / state

தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டு மாடியில் இரவு முழுவதும் பதுங்கியிருந்த மர்ம நபர்! 'பகீர்' பின்னணி!

தவெக தலைவர் விஜய்யின் வீட்டில் இன்று காலை முதல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்.

தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனை
தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2025 at 3:11 PM IST

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டு மொட்டை மாடியில் மர்ம நபர் ஒருவர் இரவு முழுவதும் உட்கார்ந்திருந்திருந்த நிலையில் அதனை பார்த்த காவலளிகள் அவரை பிடிந்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும் விஜய் முழு நேர அரசியலில் ஈடுபட முடிவெடுத்து கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி தனது அரசியல் கட்சியான தவெக குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டார். தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் 22-ம் தேதி கட்சிக் கொடியை அறிமுகம் செய்து ஏற்றி வைத்தார்.

மேலும், விக்கிரவாண்டியில் கட்சியின் முதல் மாநாட்டை நடத்திய நிலையில் மதுரையில் இரண்டாவது மாநாட்டை கடந்த மாதம் நடத்தினார். இரண்டிலும் அவர் மத்திய மாநில அரசுக்களுக்கு எதிராக பகிரங்க குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்தார். இந்நிலையில் தற்போது 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தவெக சார்பில் கட்சித் தலைவர் விஜய் தலைமையில் பிராச்சார பயணம் கடந்த சனிக்கிழமை முதல் தொடங்கியது. ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் மாவட்டவாரியாக அவர் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளார்.

இந்நிலையில் நேற்று விஜய்யின் நீலாங்கரை வீட்டுக்குள் நுழைந்த மர்ம நபர் ஒருவர் இரவில் நீண்ட நேரமாக மொட்டை மாடியில் உட்கார்ந்திருந்தார். இதனை பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த வீட்டு காவலாளிகள் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். தொடர்ந்து அந்த இளைஞரை கையும், களவுமாக பிடித்த வீட்டு காவலாளிகள் உடனடியாக அவரை நீலாங்கரை போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

தொடர்ந்து, அந்த இளைஞரிடம் நடத்திய விசாரணையில் அவர் மதுராந்தகத்தை சேர்ந்த அருண் (24) என்பதும், அவர் வேளச்சேரியில் சித்தி வீட்டில் வசித்து வந்ததும், அவர் நான்கு ஆண்டுகளாக மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து அவரை கீழ்பாக்கம் அரசு மனநல காப்பகத்தில் (IMH) நீலாங்கரை போலீசார் சேர்த்தனர்.

முன்னதாக அந்த நபர் எவ்வாறு விஜய் வீட்டுக்குள் வந்தார்? காவலாளிகளின் கண்ணில் சிக்காமல் எப்படி இரவு முழுவதும் மொட்டை மாடியில் இருந்தார்? அவர் வந்ததுக்கான காரணம் என்ன? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இந்நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இன்று காலை முதல் விஜய் வீட்டில் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் சோதனையிட்டனர். இந்த சோதனையில் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

