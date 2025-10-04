ETV Bharat / state

மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் ரத்ததான முகாம்!

சென்னை விமான நிலைய மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் தலைமை அலுவலகத்தில் ரத்ததான முகாம் மற்றும் இலவச கண் பரிசோதனை முகாம் நடத்தப்பட்டது

மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் நடத்திய ரத்ததான முகாம்
மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் ரத்ததானம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 4, 2025 at 1:06 PM IST

சென்னை: மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ரத்ததான முகாமில் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் கலந்து கொண்டு ரத்ததானம் செய்தனர்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் (CISF) மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். மோப்ப நாய் பிரிவு, சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகளின் ஆவணங்களை சரி பார்த்து உள்ளே அனுப்புவது உள்ளிட்ட பணிகளிலும் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் பணி புரிந்து வரும் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் தலைமை அலுவலகம் மற்றும் குடியிருப்புகள் பழவந்தாங்கல் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. மேலும் சென்னை விமான நிலைய மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் உடன் இணைந்து மரக்கன்று நடுதல், பெண்களின் பாதுகாப்பு, விமான நிலையத்தில் பொது மக்களின் பாதுகாப்பு குறித்து தொடர்ந்து விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் சென்னை, பழவந்தாங்கல் பகுதியில் உள்ள மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்களின் தலைமை அலுவலகத்தில் ரத்ததான முகாம் நடைபெற்றது. இதில் சென்னை விமான நிலையத்தில் பணிபுரிந்து வரும் நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தார் கலந்து கொண்டு ரத்ததானம் செய்தனர்.

மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் நடத்திய இலவச கண் பரிசோதனை முகாம்
மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்களுக்கு கண் பரிசோதனை முகாம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் இலவச கண் பரிசோதனை முகாமும் நடத்தப்பட்டது. இதில் சென்னை விமான நிலையத்தில் பணிபுரிந்து வரும் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் அவர்களின் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் இலவச கண் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.

இது குறித்து மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை அதிகாரி உமாசங்கர் கூறுகையில், “உயிர்களைக் காக்கும் உன்னத நோக்கத்தோடும் ரத்த தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையிலும் இந்த ரத்ததான முகாமை நடத்தியுள்ளோம். மேலும் இங்கு சேகரிக்கப்பட்ட ரத்தம் பிரபல தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. மருத்துவ அவசர நிலைகளில் உயிர் காக்க இது பெரிதும் உதவும்.

"உண்மை வெளி வரும்" - கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து ஆதவ் அர்ஜுனா கருத்து!

மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் பாதுகாப்புடன், சமூக நலனுக்காகவும் செயலாற்றுவதை இந்த முகாம் வெளிப்படுத்தி உள்ளது. இந்த முயற்சிகள் சமூக பொறுப்பு, ஆரோக்கியம், சுகாதாரம் ஆகியவற்றை வலியுறுத்துகிறது. தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கும், கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கும் சென்னை விமான நிலைய பயணிகளுக்கும் பல்வேறு விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்தி வருகிறோம்” என கூறினார்.

