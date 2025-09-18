எதிர்க்கட்சிகள் பிரிந்து கிடப்பதால் திமுக மிதப்பில் இருக்கிறார்கள்: விஜயதாரணி குற்றச்சாட்டு
திமுகவினருக்கு மக்களை பற்றிய எந்த அக்கறையும் இல்லை, அதனால் தான் ஜிஎஸ்டி வரிகுறைப்பை திமுக எதிர்ப்பதாக பாஜக நிர்வாகி விஜயதாரணி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : September 18, 2025 at 8:55 PM IST
திருநெல்வேலி: காங்கிரஸ் கட்சியில் இப்போது நடக்கும் குழப்பத்திற்கு திமுக தான் முக்கிய காரணம் என முன்னாள் எம்எல்ஏவும், பாஜக நிர்வாகியுமான விஜயதாரணி தெரிவித்துள்ளார்.
நெல்லையில் பாஜக செயற்குழு உறுப்பினர் முன்னாள் எம்எல்ஏ விஜயதாரணி செய்தியாளர்களை இன்று சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர், "ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பால் பெரிய அளவில் பொதுமக்களுக்கு பயன் கிடைக்கவுள்ளது. வரி குறைப்பு வரும் 22ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வர உள்ள சூழலில், பெரும்பாலான உணவுப்பொருட்களின் விலை வெகுவாக குறைய வாய்ப்புள்ளது. ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்புக்கு எதிரான பரப்புரைகளை எதிர்க்கட்சிகள் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். தமிழக மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு நேர்மாறாக ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு வேண்டாம் என திமுக கூறுவது நியாயம் இல்லை" என்றார்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பாக பேசிய அவர், "எதிர்க்கட்சிகள் பிரிந்து கிடப்பதை வைத்து தாங்கள் ஜெயிக்க முடியும் என திமுகவினர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், அது நிச்சயம் நடக்காது. கைக்குட்டையை வைத்து முகத்தை துடைத்த எடப்பாடி பழனிச்சாமியை திமுகவை சேர்ந்தவர்கள் தவறான முறையில் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணிகள் இன்னும் உறுதியாகவில்லை. திமுக கூட்டணியிலும் அதிகமான சர்ச்சைகள் தினமும் நடந்து வருகிறது. ஆனால், அதிமுக பாஜக கூட்டணி உறுதியாகிவிட்டது. அதில் எந்த கருத்தும் வேறுபாடு ஆனது இல்லை. டிசம்பர் மாதத்திற்குள் அதிமுக-பாஜக கூட்டணியில் மேலும் பல கட்சிகள் இணையும், இதன் மூலம் பாஜக- மேலும் வலிமை அடையும், அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை" என்றார்.
அதிமுகவில் நிலவும் உட்கட்சி பிரச்சனை தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அதிமுக தனிப்பெரும் கட்சி, அந்த கட்சியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பொதுச்செயலாளராக உள்ளார். அக்கட்சியில் நடைபெறும் அதிருப்திகளை அவர்களே சரி செய்வார்கள், பாஜக கூட்டணியில் இருப்பதால் அவர்களுக்கு அரசியல் ரீதியாக உதவி செய்யுமே தவிர, அவர்கள் கட்சியில் நடப்பதை நாம் ஒன்றும் தடுக்க முடியாது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "காங்கிரஸில் நடக்கும் சண்டைக்கெல்லாம் கட்டப்பஞ்சாயத்து செய்வது தமிழக முதலமைச்சர்தான். திமுகவின் அடிமைகளாகவும் அடிவருடிகளாகவும் காங்கிரஸ் கட்சி இருக்கிறது. காங்கிரஸ் ஒன்றுமில்லாமல் போனதற்கு திமுக தான் முக்கிய காரணம்.
காங்கிரஸ் கூட்டணி இன்றைக்கு ஆமை புகுந்த இடமாக இருக்கிறது. திமுக ஆமை போல் உள்ளே புகுந்து காங்கிரஸை தரைமட்டம் ஆக்கிவிட்டது. காங்கிரஸ் தொண்டர் ஒவ்வொருவருக்கும் காங்கிரஸின் நிலைமை நன்றாக தெரியும். காங்கிரஸில் இப்போது நடக்கும் குழப்பத்திற்கு காரணமே திமுக தான். பாஜக யாருக்கும் எந்த நெருக்கடியும் கொடுக்காது" என்றார்.