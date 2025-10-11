ETV Bharat / state

''கரூர் கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்புக்கு யார் காரணம்?'' - படாரென போட்டுடைத்த நயினார் நாகேந்திரன்!

கூட்டணியில் விசிகவிற்கும், திமுகவுக்கும் விரிசல் உள்ளது. காங்கிரஸ் அந்த கூட்டணியில் தொடருமா என்று தெரியவில்லை. ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று நான்கு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. இதுவரை எதுவும் செய்யவில்லை.

கூட்டத்தில் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன்
கூட்டத்தில் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2025 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: ''கரூர் கூட்ட நெரிசலில் 41 உயிரிழந்ததற்கு யார் காரணம்? கருர் செந்தில் பாலாஜி தான் காரணம் என்பது நாட்டிற்கே தெரியும்'' என்று பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பாரதிய ஜனதா கட்சியின் புதிய நிர்வாகிகள் அறிமுகக் கூட்டம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு அணிகளின் புதிய மாநிலத் தலைவர்கள் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். முன்னதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனுக்கு நிர்வாகிகள் பழனியில் கிரேன் மூலம் மாலை அணிவித்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

இந்த கூட்டத்தில் ஒவ்வொரு அணியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் செயல்பாடு, எதிர்காலத்தில் அணி நிர்வாகிகள் செய்ய வேண்டிய பணிகள், தேர்தல் காலங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள், பொதுமக்களை சந்தித்து செய்ய வேண்டிய கட்சி பணிகள் ஆகியவை குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில் மாநில அமைப்பு செயலாளர் கேசவ விநாயகம், தேசிய மகளிர் அணி தலைவி வானதி சீனிவாசன், பாஜக அணிகளின் மாநில தலைவர் கே‌.டி ராகவன், விவசாய அணி தலைவர் ஜி.கே.நாகராஜ் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

கூட்டத்தில் நயினார் நாகேந்திரன் பேசும்போது, ''ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதிக்கு மேல் தேசிய ஜனநாயக கட்சியினுடைய ஆட்சி வந்து விடும். கூட்டணி குறித்து ஜனவரி 10 ஆம் தேதிக்கு மேல் அனைத்தும் முடிவு செய்யப்படும். கூட்டணியில் விசிகவிற்கும், திமுகவுக்கும் விரிசல் உள்ளது. காங்கிரஸ் அந்த கூட்டணியில் தொடருமா? என்று தெரியவில்லை.

ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று நான்கு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. இதுவரை எதுவும் செய்யவில்லை. அவரது மகனை துணை முதல்வர் ஆக்கியுள்ளார். ஆட்சி மாற்றம் வந்த பின் அனைத்துக்கும் பதில் சொல்லித் தான் ஆக வேண்டும். கள்ளக்குறிச்சியில் சாராயம் குடித்து இறந்தவர்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் முதல்வர் தருகிறார். சாதாரணமாக இறக்கும் மக்களுக்கு 2 லட்சம் தான் தரப்படுகிறது. கரூர் கூட்ட நெரிசலில் 41 உயிரிழந்ததற்கு யார் காரணம்? கருர் செந்தில் பாலாஜி தான் காரணம் என்பது நாட்டிற்கே தெரியும்." என்று நயினார் நாகேந்திரன் பேசினார்.

இதையும் படிங்க: ''சென்னை ஒன் செயலி பொதுமக்களின் பயணத்திற்கு உகந்ததாக உள்ளதா?'' - போக்குவரத்து நிபுணர்கள் விளக்கம்!

இதை தொடர்ந்து நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறும்போது, '' தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா யாரை சொல்கிறாரோ அவருக்கு ஆதரவு தெரிவிப்போம் என்று சொன்ன டிடிவி தினகரன் தற்போது மாற்றி பேசுகிறார் என்றால் நீங்கள் அதை அவரிடம் தான் கேட்க வேண்டும். கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் 13 ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்குவது குறித்து கேட்கிறீர்கள். முதலில் தீர்ப்பு வரட்டும்" என்று தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

V SENTHIL BALAJIநயினார் நாகேந்திரன்கரூர் கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்புசெந்தில் பாலாஜிNAINAR NAGENDRAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.