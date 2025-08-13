ETV Bharat / state

எடப்பாடி பழனிசாமியும் டிடிவி தினகரனும் ஒரே மேடையில் தோன்றுவார்கள் - அடித்து சொன்ன நயினார் நாகேந்திரன் - NAINAR ABOUT EPS AND TTV DHINAKARAN

திமுக கூட்டணி எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் கலையலாம் என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2025 at 8:11 AM IST

கோயம்புத்தூர்: அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும், டிடிவி தினகரனும் ஒரே மேடையில் தோன்றுவார்கள் என தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உறுதிபட கூறியுள்ளார்.

சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் கோவை வந்த பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, "பாஜக கூட்டணியில் இருந்தாலும், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், டிடிவி தினகரனருக்கும் இடையே சுமூகமான உறவு இருப்பதை போல் தெரியவில்லையே".. என நிருபர்கள் கேட்டனர்.

அதற்கு பதிலளித்த நயினார் நாகேந்திரன், “பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தமிழ்நாடு முழுவதும் விரைவில் பலகட்ட பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்ள போகிறது. அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமியும், டிடிவி தினகரனும் ஒரே மேடையில் அமர்ந்திருப்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். வெகு விரைவில் எல்லோரும் ஒரே மேடையில் தோன்றுவோம்” என்றார்.

இதையடுத்து, "சுயமரியாதைக்கு இழுக்கு ஏற்பட்டதால்தான் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து ஓபிஎஸ் விலகினாரா என நிருபர் ஒருவர் கேள்வியெழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த அவர், "எல்லோருக்கும் சுயமரியாதை முக்கியம். உங்களுக்கும் முக்கியம். எனக்கும் முக்கியம். ஓபிஎஸ் விலகியதற்கான காரணம் தெரியவில்லை. ஆனால், வெகுவிரைவில் அனைவரும் ஒன்றிணைவோம்" என்றார்.

வாக்காளர் பட்டியலில் மோசடி நடந்துள்ளதாக ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளது பற்றிய கேள்விக்கு, “வாக்காளர் பட்டியல் குளறுபடிகளுக்கு பாஜகதான் காரணம் என எதிர்க்கட்சிகள் கூறி வருகிறார்கள். ஆனால், கடந்த நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியிடும் தொகுதியில் வேண்டுமென்றே நிறைய வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டிருந்தது. இதுவும், வாக்காளர் பட்டியல் குளறுபடிதான். அதற்கு காரணம் திமுக என கூறலாமா?” என பதிலுக்கு கேள்வியெழுப்பினார்.

இதையடுத்து, திமுக கூட்டணி கட்சிகள் குறித்து கேட்டதற்கு, “திமுக கூட்டணி வலுவாக இருப்பது போல் காட்டிக் கொள்கிறார்கள். ஆனால், அது உண்மையில்லை. கூட்டணிக் கட்சிகள் எந்த நேரத்தில் வேண்டுமானாலும் திமுகவில் இருந்து விலகலாம். திமுகவுக்கு அது நன்கு தெரியும், அதனால்தான் திமுக தோல்வி பயத்தில் உள்ளது. கடந்த நான்கரை ஆண்டுகள் திமுகவின் ஆட்சியில் நடந்தெல்லாம், சொத்து வரி உயர்வு, மின்சார வரி உயர்வு , கொலை, கஞ்சா கடத்தல், போதை புழக்கம்தான். இதனால் திமுக ஆட்சியை மக்கள் வெறுத்துவிட்டார்கள். வழக்கமாக, ஆளுங்கட்சிக்கு 10 சதவீதம்தான் எதிர்ப்பு இருக்கும். ஆனால், இந்த முறை ஆளுங்கட்சிக்கு 100 சதவீதம் எதிர்ப்பு இருக்கிறது” என்றார்.

இதையும் படிங்க: நீதிமன்றத்தின் மாடியில் இருந்து குதித்த 15 வயது சிறுமி படுகாயம்!

