விஜய் கரூர் செல்ல யாரிடமும் அனுமதி பெற தேவையில்லை: எச்.ராஜா
அரசியலில் பங்கேற்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் மாநிலத்தின் எந்த பகுதிக்கும் செல்லவும் உரிமை உள்ளது என பாஜக மூத்த நிர்வாகி எச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்
Published : October 11, 2025 at 5:21 PM IST
சிவகங்கை: தவெக தலைவர் விஜய் கரூர் செல்வதற்கு காவல்துறையிடம் அனுமதி கேட்க தேவையில்லை என பாஜக மூத்த நிர்வாகி எச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.
காரைக்குடியில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் பாஜக மூத்த நிர்வாகி எச்.ராஜாவின் 69வது பிறந்தநாள் விழா இன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது. கட்சி நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் முன்னிலையில் கேக் வெட்டி கொண்டாடிய அவர், பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பல்வேறு அரசியல் விவகாரங்கள் குறித்து கருத்து தெரிவித்தார்.
அப்போது கரூர் சம்பவம் குறித்து பேசுகையில், “தவெக தலைவர் விஜய் கரூர் செல்வதற்கு உரிமை உண்டு. அவர் காவல்துறையிடம் அனுமதி கேட்டு காத்திருக்க தேவையில்லை. அரசியலில் பங்கேற்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் மாநிலத்தின் எந்த பகுதிக்கும் செல்ல அடிப்படை உரிமை உள்ளது. கரூரில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் விபத்திற்கு திமுக அரசே முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும். அந்த நிகழ்ச்சிக்கான பாதுகாப்பை வழங்காதது காவல்துறையின் தவறு, இதில் முதல் குற்றவாளி கரூர் எஸ்.பி தான். அவரை உடனடியாக சஸ்பெண்ட் செய்து, கைது செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டும்” எனக் கூறினார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் குறித்து பேசுகையில், “திமுக தொடர்ந்து மக்களை ஏமாற்றும் நாடகம் ஆடிக் கொண்டிருக்கிறது. இதே போக்கு தொடர்ந்தால் 1991இல் நடந்தது போல, 2026 தேர்தலிலும் மக்கள் திமுகவுக்கு பாடம் புகட்டுவார்கள். 2026 மே மாதத்தில் நடைபெறும் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியே ஆட்சி அமைக்கும்” என தெரிவித்தார்.
மேலும் திருமாவளவன் குறித்து பேசும் போது, “ஆணவப் படுகொலைகள் பற்றி பேசும் திருமாவளவன்தான் ஆணவம் கொண்ட அரசியல்வாதி. சென்னையில் அவரது கார், இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதிய சம்பவத்தில் அவர் மன்னிப்பு கேட்டிருந்தால் பிரச்சனை அப்போதே முடிந்திருக்கும். அதேபோல், நீதிமன்றத்திற்குள் வழக்கறிஞர் மீது தாக்குதல் நடத்தியது கண்டிக்கத்தக்கது, அரசு இதில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும்” என்றும் கூறினார்.
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குறித்து பேசுகையில், “உதயநிதிக்கு அரசியல் பற்றி என்ன தெரியும்? திமுக கூட்டணி சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி தான்” என்றார். தமிழ்நாடு அரசு தெருக்ககளில் உள்ள சாதி பெயர்களை நீக்க வேண்டும் வெளியிட்டுள்ள அரசாணை குறித்து பேசுகையில், ”இறுதியாக, கல்வி நிலையங்களில் சாதி வெறி அதிகரிக்க திமுக அரசே காரணம். தமிழ்நாட்டில் தெருப் பெயர்களில் சாதி பெயர்களை எடுத்தாலும், மக்களின் உணர்வுகளை மாற்ற முடியாது” என்று தெரிவித்தார்.