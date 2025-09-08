தமிழகத்தில் கிரகணம் பிடித்த ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் - நயினார் நாகேந்திரன் ஆவேசம்
சுதந்திர போராட்டத்திற்காக 400 நாட்கள் முத்துராமலிங்க தேவர் சிறையில் இருந்தார். திலகருக்கும், தேவருக்கும் வாய்ப்பூட்டு சட்டம் போடப்பட்டதாக கூறுவார்கள். அவ்வாறு சிறப்புகளை பெற்ற அவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க தமிழக பாஜகவும் வலியுறுத்தும்.
September 8, 2025
திருநெல்வேலி: தமிழகத்தில் கிரகணம் பிடித்த ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும் என்று, பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.
பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று திருநெல்வேலியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது நயினார் நாகேந்திரன் கூறுகையில், ''சந்திர கிரகணம் நேற்று இரவு துவங்கி நள்ளிரவு வரை நீடித்தது. தற்போது தமிழகத்தில் கிரகணம் பிடித்த ஆட்சி உள்ளது. இந்த ஆட்சி அகற்றப்பட வேண்டும்.
என் உயர்வுக்கு காரணமாக இருந்தவர்
டிடிவி தினகரன் கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் கட்சியில் மிக முக்கிய பங்கு வகித்தார். என் போன்றவர்கள் உயர் நிலைக்கு வர காரணமாக இருந்தவர். எனக்கு அவருடன் கருத்து வேறுபாடு இல்லை. அதிமுகவில் இருந்து விலகி பாரதிய ஜனதா கட்சியில் சேர்ந்தேன்.
தற்போது அமித்ஷா வழி காட்டுதலின் படி நடந்து வருகிறோம். மாநில தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறேன். எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வர் வேட்பாளராக நான் அறிவிக்கவில்லை. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் நடந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிக்கப்பட்டார்.
திருநெல்வேலியில் நடைபெற்ற பூத் முகவர்கள் மாநாட்டில் கூட முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை அமித்ஷாவை வைத்து கொண்டு எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக்க அனைவரும் பாடுபட வேண்டும் என்று பேசினார். தினகரன் பாராளுமன்றத் தேர்தலில் எங்களுடன் கூட்டணியில் இருந்தார்.
வெளியேறுவது குறித்து தெரிவிக்கவில்லை
வரும் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலிலும் கூட்டணியில் இருப்பார் என்று கூறி இருக்கிறேன். பலமுறை அவரிடம் நேரிலும் தொலைபேசியிலும் பேசி இருக்கிறேன். அப்போது எதுவும் அவர் வெளியேறுவது குறித்து எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை. இப்போது அவர் கூட்டணியில் இல்லை என்று கூறி இருக்கிறார். அதிமுகவிற்கு 30 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்கு வங்கி இருக்கிறது. இருந்தபோதிலும் கூட்டணியில் சிறிய கட்சி, பெரிய கட்சி என்பது முக்கியமல்ல.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுவதற்கு நான் தான் காரணம் என்று டிடிவி தினகரன் கூறுவது எந்த அடிப்படையில் என்று தெரியவில்லை. எனக்கு விளங்கவில்லை. அதிமுக கட்சியில் பிளவுப்பட்டிருக்கும் தலைவர்கள் அனைவரும் இணைய வேண்டும் என, நானும் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து கூறி வருகிறேன். எல்லா தலைவர்களிடமும் இதுகுறித்து பேசியிருக்கிறேன்.
செங்கோட்டையனை அழைக்க முடியாது
தற்போது திமுக அரசு நியாயம் இல்லாத அரசாக, மக்கள் விரோத அரசாக உள்ளது. செங்கோட்டையனை எங்கள் கட்சிக்கு அழைக்க முடியாது. நாங்கள் அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கிறோம். அவர்கள் கட்சி விவகாரத்தில் தலையிட்டு செங்கோட்டையனை கட்சியில் சேர்க்க முடியாது. தமிழக முதல்வர் இந்திய நாட்டிற்கும், ஜெர்மன் நாட்டிற்கும் நல்லுறவை ஏற்படுத்தினாரா? எந்த நாடுகளுக்கு இடையே நல்லுறவை ஏற்படுத்தியுள்ளார் என எனக்கு தெரியவில்லை.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து கட்சிகள் விலகுவதும், தற்போது நடக்கும் நிகழ்வுகளும் எனக்கும் மனவருத்தம் தான். முதலமைச்சரின் கொளத்தூர் தொகுதியில் 9000 வாக்குகள் திருடப்பட்டதாக தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. அது குறித்த தகவல்களை அடுத்த சில நாட்களில் வழங்குகிறேன். செங்கோட்டையனை நானும் தொடர்பு கொள்ளவில்லை. அவரும் என்னை தொடர்பு கொண்டு பேசவில்லை.
சுதந்திர போராட்ட நிகழ்விற்காக 400 நாட்கள் முத்துராமலிங்க தேவர் சிறையில் இருந்தார். திலகருக்கும், தேவருக்கும் மட்டுமே வாய்ப்பூட்டு சட்டம் போடப்பட்டதாக கூறுவார்கள். அவ்வாறு சிறப்புகளை பெற்ற அவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க, தமிழக பாஜகவும் வலியுறுத்தும். தற்போது சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை சாதிய தலைவர்களாக மாற்றி வருகிறார்கள்.
தேர்தல் நேரத்தில் இது போன்ற சூழல் ஏற்படுகிறது. அதனை தவிர்க்கலாம். எனக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் நண்பர்கள் தான். டிடிவி தினகரன் எனக்கு நெருங்கிய நண்பர். தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும்." என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.