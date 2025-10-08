ETV Bharat / state

மதுரையில் எய்ம்ஸ் கட்டுமானப் பணி தொழிலாளர்களுக்கு விருந்தளிக்கும் ஜே.பி. நட்டா!

மதுரையில் வரும் 12 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவங்கும் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலியில் தனது முதல்கட்ட பரப்புரை பயணத்தை நிறைவு செய்கிறார்

மதுரை எய்ம்ஸ்
மதுரை எய்ம்ஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 8, 2025 at 5:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்வை மதுரையில் துவங்கி வைக்க வருகை தரும் அக்கட்சியின் தேசியத் தலைவர் ஜே.பி. நட்டா, எய்ம்ஸ் கட்டுமானப் பணியில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு விருந்தளித்து உபசரிக்க உள்ளார்.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு 'தமிழ்நாடு தலை நிமிர தமிழனின் பயணம்' என்ற தலைப்பில் தேர்தல் பரப்புரையை வரும் 12-ம் தேதி மதுரையில் துவக்குகிறார். இப்பரப்புரை பயணத்தில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொள்கிறார்.

இந்நிலையில் நயினார் நாகேந்திரன் வரும் 12-ம் தேதி மதுரையில் தொடங்கி தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று நவம்பர் 17ஆம் தேதி திருநெல்வேலியில் தனது முதல்கட்ட பரப்புரை பயணத்தை நிறைவு செய்கிறார்.

மதுரையில் 12-ம் தேதி நடைபெறும் பிரச்சார பயண துவக்க விழாவில் மத்திய சுகாதார அமைச்சரும், பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தேசிய தலைவருமான ஜே.பி நட்டா டெல்லியில் இருந்து வரும் 12-ம் தேதி காலை சிறப்பு விமானத்தில் மதுரை வருகிறார். மதுரை விமான நிலையத்தில் இருந்து தோப்பூர் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் எய்ம்ஸ் கட்டுமானப் பணிகளை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்கிறார். மேலும் எய்ம்ஸ் கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள கட்டுமானத் தொழிலாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில், அவர்கள் அனைவருக்கும் விருந்தளித்து உபசரிக்க உள்ளார்.

இதையும் படிங்க: ரயில்வே வார விழாவில் விருதுகளை அள்ளிய மதுரை கோட்டம்! 11 அலுவலர்களுக்கு அவார்டு!

அதனைத் தொடர்ந்து திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயிலில், பாஜக தலைவர் ஜெ.பி.நட்டா சாமி தரிசனம் செய்ய உள்ளார். பின்னர் மதுரை விமான நிலைய பிரதான சாலையில் உள்ள தனியார் தங்கும் விடுதியில் மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர், தேனி ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த வணிகர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களை சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளார்.

சில மணி நேர ஓய்வுக்குப் பிறகு மதுரை, அண்ணா நகர் பகுதியில் உள்ள அம்பிகா திரையரங்கம் அருகே நடைபெறும் பிரச்சார பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்று, மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனின் பிரச்சார பயணத்தை துவங்கி வைத்து, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜெ.பி.நட்டா சிறப்புரை ஆற்ற உள்ளார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

நயினார் நாகேந்திரன் பிரச்சாரம்ஜே பி நட்டா மதுரை வருகைJP NADDAகட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு விருந்துJP NADDA MADURAI VISIT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.