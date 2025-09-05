ETV Bharat / state

திமுகவை தவிர்த்து அனைத்து கட்சிகளும் ஓரணியில் இணைய வேண்டும் என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

நயினார் நாகேந்திரன் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு
நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி (Etv Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2025 at 3:37 PM IST

திருநெல்வேலி: “அதிமுக ஒன்றிணைய வேண்டும் என செங்கோட்டையன் எடுக்கும் முயற்சி வரவேற்கத்தக்கது. அதிமுக இணைப்பு குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி தான் பேச வேண்டும். தேவைப்பட்டால் நான் பேசுகிறேன்” என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

சுதந்திர போராட்ட வீரர் ‘செக்கிழுத்த செம்மல்’ வ.உ.சிதம்பரனாரின் 154-வது பிறந்த நாள் விழாவையொட்டி நெல்லை ஸ்ரீபுரத்தில் உள்ள மணிமண்டபத்தில் இன்று அவருடைய முழு உருவ சிலைக்கு பாஜக சார்பில் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் மூலம் இந்தியாவிற்கு மிகப்பெரிய மாற்றத்தையும் ஏற்றத்தையும் தந்துள்ளார். தற்போது ஜிஎஸ்டி குறைப்பு காரணமாக பொதுமக்களுக்கு லாபத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துள்ளார். மக்களின் வரிச் சுமை குறைந்திருக்கிறது.

ஜிஎஸ்டி என்பது மத்திய அரசு போட்டது என அனைவரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் ஜிஎஸ்டி என்பது கவுன்சில் கூடி முடிவெடுப்பது. அனைத்து மாநில நிதி அமைச்சர்களும் இந்த கவுன்சில் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு எடுத்த முடிவுகளின் படி வரி அறிவிக்கப்பட்டது” என்று கூறினார்.

தொடர்ந்து அதிமுக உட்கட்சி விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், “செங்கோட்டையன் பேச்சு என்பது அதிமுகவின் உட்கட்சி விவகாரம். அங்கு யாருடைய குரலாகவும் யாரும் பேசவில்லை. அவரவர் சொந்த குரலில் தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக அமைச்சர்களாக இருந்தவர்கள். அவர்களது கருத்தை அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்குள் பேசி முடித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதே சமயம் அதிமுகவில் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் திமுக ஆட்சியை அகற்ற முடியும்.

பள்ளி, கல்லூரிகள் முன்பு போதைப் பொருட்கள் விற்பனை, பாலியல் வன்கொடுமை, லாக்கப் மரணங்கள் என பல பிரச்சினைகள் தமிழகத்தில் உள்ளன. ஆனால் வெளிநாட்டுக்கு 5 முறை முதலமைச்சர் சென்று விட்டார். இப்போதும் சென்றுள்ளார். அங்கு அதிகமான ஒப்பந்தங்கள் போட்டதாக சொல்கிறார். ஆனால் சொத்து வரி உயர்வு, மின் கட்டண உயர்வு, சிறு தொழிற்சாலைகளுக்கு மின்சார கட்டணம் உயர்வு போன்ற பல பிரச்சினைகள் இருந்து வருகின்றன. இதில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க வேண்டும்” என்றார்.

தொடர்ந்து அதிமுகவுடன் பாஜக கூட்டணி வைத்த பிறகு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து கட்சிகள் பிரிந்து சென்று கொண்டிருப்பது குறித்த கேள்விக்கு, “அரசியலில் எதுவும் நிரந்தரம் கிடையாது. தேர்தலுக்கு பல மாதங்கள் உள்ளன. கடைசி ஒரு மாதத்தில் கூட அதிகமான மாற்றங்கள் வரலாம். அதிமுக ஒன்றிணைய வேண்டும் என செங்கோட்டையன் சொல்வது நல்ல விஷயம். அதிமுக இணைப்பு குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி தான் பேச வேண்டும். தேவைப்பட்டால் நான் அவரோடு பேசுகிறேன். ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து அதிமுக இணைய வேண்டும் என சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். திமுகவை தவிர்த்து அனைவரும் ஓரணியில் இணைய வேண்டும்” என்றார்.

