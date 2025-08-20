திருநெல்வேலி: திமுகவினர் தமிழ், தமிழ் என்றெல்லாம் பேசுவார்கள். ஆனால், அப்துல் கலாமையும் ஏற்க மாட்டார்கள், சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனையும் ஏற்கமாட்டார்கள் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.
நாட்டின் குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர், ஜூலை 21 ஆம் தேதி திடீரென ராஜிநாமா செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, இந்தப் பதவிக்கு தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனும், இந்தியா கூட்டணி சார்பில் முன்னாள் நீதிபதி சுதர்சன் ரெட்டியும் போட்டியிடுகின்றனர்.
ஆனால், குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் தமிழரான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை எவ்வித பாகுபாடும் இன்றி தமிழ்நாட்டில் அனைத்து கட்சிகளும் ஆதரிக்க வேண்டும் என பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றன.
இந்த நிலையில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் தச்சநல்லூரில் ஆகஸ்ட் 22 ஆம் தேதி பாஜக நெல்லை மண்டல பூத் கமிட்டி மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான பணிகள் மும்முரமாக நடந்து வரும் சூழலில், அதனை பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தார். அப்போது, ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு அவர் பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார்.
கேள்வி: தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் குடியரசு துணை தலைவர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?
நயினார் நாகேந்திரன்: "எங்கள் வேட்பாளர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் நேர்மையானவர், திறமைமிக்கவர். இது தமிழ்நாட்டிற்கும், தமிழ் மண்ணிற்கும் கிடைத்த பெருமை. எனவே, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தேசிய ஜனநாயக் கூட்டணி வேட்பாளருக்கு முழு ஆதரவு கொடுக்க வேண்டுமென்று அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கடிதம் அனுப்பியுள்ளேன். அதில், அரசியல் பாகுபாடின்றி, ஒரு தமிழனைக் குடியரசு துணைத் தலைவராக்க ஆதரிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளேன்” என்றார்.
கேள்வி: ஆனால், இந்தியா கூட்டணி வேட்பாளரை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியிருக்கிறாரே?
நயினார் நாகேந்திரன்: ஏ.பி.ஜே அப்துல் கலாம் இரண்டாவது முறையாக ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட்ட போது, இதே போல் திமுக ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை. ஆனால், பேசும் போது மட்டும் தமிழ், தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ்நாட்டுக்கு உழைக்கிறோம், இருமொழிக் கொள்கை இப்படியெல்லாம் பேசுவார்கள். ஒரு தமிழர் தேர்தலில் நின்றால் ஆதரவு தர மாட்டார்கள். இதை வைத்து பார்க்கும் போது திமுகவினர் வெளிவேஷம் போடுகிறார்கள் என்பது வெட்ட வெளிச்சமாகத் தெரிகிறது.
கேள்வி: எதிர்வரும் தேர்தலை மையமாக வைத்து வேட்பாளர் தேர்வு செய்யப்பட்டதாக விமர்சனம் எழுந்துள்ளதே?
நயினார் நாகேந்திரன்: தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கும், குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. இருப்பினும் தமிழகத்தை சேர்ந்தவருக்கு வாக்களிக்கும் போது, தமிழக மக்களும், தமிழ் பற்றாளர்களும் மிகவும் சந்தோஷப்படுவார்கள்.
கேள்வி: நீங்கள் தலைவராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு கட்சியின் வளர்ச்சி எப்படி இருக்கிறது?
நயினார் நாகேந்திரன்: 1990-ம் ஆண்டு பாஜக ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து, ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு தலைவர்கள் கட்சிக்காக பணியாற்றி இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு தலைவரும் அவர்களுக்கேற்ப கட்சியை பலப்படுத்தியுள்ளனர். அந்த வகையில், தெற்கில் இருந்து வடக்கு வரை பூத் கமிட்டி மாநாடு நடத்த திட்டமிட்டு, பணிகள் நடைபெறுகிறது. கட்சியின் கட்டமைப்பை பலப்படுத்த இந்த மாநாட்டை நடத்தவுள்ளோம்.
பாஜக முதல் பூத் கமிட்டி மாநாடு திருநெல்வேலியில் 5 நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக நடைபெறுகிறது. இதில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பங்கேற்கிறார். தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெற்று, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நிச்சயமாக ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும்.
கேள்வி: நீங்கள் தீவிர எம்.ஜி.ஆர் பற்றாளராக உள்ள நிலையில், தற்போது அதிமுக உங்கள் கூட்டணியில் இருப்பது எந்த அளவுக்கு பலம்?
நயினார் நாகேந்திரன்: புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆரால் உருவாக்கப்பட்ட அதிமுக மற்றும் பாஜக இரண்டும் தேசப்பற்று கொண்ட கட்சி. தேசப்பற்று உள்ள காரணத்தால் தான், அதிமுகவை எம்ஜிஆர் மாநில கட்சியாக இல்லாமல் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்று ஆரம்பித்தார். அப்படிபட்டவரின் புகழுக்கும், பெருமைக்கும் சிறப்பு சேர்க்கும் வகையில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும்.